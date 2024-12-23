《Ａ股行情》滬指低開０﹒０１％，市場關注ＭＬＦ及降準是否落地

《經濟通通訊社２３日專訊》人行本周三（２５日）或將進行中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

，市場關注ＭＬＦ利率和續作規模，以及降準是否落地。滬深股市今早走勢分化，滬綜指微幅低

開０﹒０１％，報３３６７﹒９點，深成指高開０﹒０４％，創業板指低開０﹒１８％。



人民銀行今日進行１０９６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有７５３１億元

逆回購到期，今日大額收水６４３５億元。本周公開市場將有１６７８３億元逆回購到期。此外

，上周一（１６日）到期的１４５００億元ＭＬＦ沒續做，人行或按以往安排在２５日續做，而

周四（２６日）還有４７﹒５億元央票互換到期。



１２月ＬＰＲ維持不變，東方金誠研究團隊王青等指出，當前進入政策效果觀察期，重點是

將前期「有力度」的政策性降息及１０月ＬＰＲ報價大幅下調效應向實體經濟傳導。展望未來，

王青團隊判斷，著眼於推動銀行加大信貸投放，繼續支持政府債券發行，以及持續釋放穩增長訊

號，年底前人行有可能降準０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億元到１萬億元。這

也能兼顧春節流動性安排。



另外，《中國證券報》頭版文章指出，完善「長錢長投」的制度環境，是穩住股市的關鍵所

在。而完善「長錢長投」的制度環境，當務之急是出台並落實長錢入市配套政策，暢通長錢入市

渠道。在考核「指揮棒」方面，需盡快將三年以上長周期考核機制推廣到各類企業年金、保險機

構；在投資選擇上，應進一步豐富中長期資金的投資範圍，增強其投資靈活性。（ｒｙ）

