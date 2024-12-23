《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，晶片股走強，地產表現疲

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市上午升跌不一，滬綜指低開高走，收升０﹒２１％，

報３３７４﹒９９點；深成指高開低走，收跌０﹒２５％；創業板指軟０﹒２％。兩市半日成交

額９８９８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量７９７億元或８﹒７６％。



板塊方面，銀行板塊走強，浦發銀行（滬：６０００００）漲幅居前；保險股活躍，天茂集

團（深：０００６２７）領漲。教育、Ｓｏｒａ概念板塊跌幅居前；遊戲股全線走弱，大晟文化

（滬：６００８９２）跌停。



晶片股上午震盪拉升，晶華微（滬：６８８１３０）觸及漲停，收升近１７％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升１﹒３６％。寒武紀（滬：６８８２５６）盤初最高觸及７００元人民

幣後回落翻綠，收跌逾３％。據《路透》報道，美國拜登政府計劃把中國公司算能科技列入黑名

單，因其違規把台積電晶片提供給華為。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技

交付產品。



培育鑽石概念早盤強勢，力量鑽石（深：３０１０７１）漲停，四方達

（深：３００１７９）、沃爾德 （滬：６８８０２８）收升逾１０％。北京大學東莞光電研究

院近日發布最新研究成果表示，成功開發出能夠批量生產大尺寸超光滑柔性金剛石薄膜的製備方

法。這一發現標誌著在金剛石薄膜技術領域的一大飛躍，為未來金剛石薄膜在電子、光學等多個

領域的應用提供了新的可能性。



房地產板塊持續陷調整，南國置業（深：００２３０５）、中天服務（深：００２１８８）

等收跌逾９％，陽光股份（深：０００６０８）挫超８％。住建部主管媒體《中國房地產報》發

表題為《金融要深入發揮穩樓市的「活水」作用》的文章認為，金融工具要因應時局及時創新調

整。而地方政府同樣也要在紓困企業這件事情上積極作為、主動作為，例如省級政府有責任幫助

本省頭部民企降低債務負擔，必要時可以考慮入股。（ｊｑ）

