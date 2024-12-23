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AH股新聞

23/12/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，晶片股走強，地產表現疲

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市上午升跌不一，滬綜指低開高走，收升０﹒２１％，
報３３７４﹒９９點；深成指高開低走，收跌０﹒２５％；創業板指軟０﹒２％。兩市半日成交
額９８９８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量７９７億元或８﹒７６％。
　
　　板塊方面，銀行板塊走強，浦發銀行（滬：６０００００）漲幅居前；保險股活躍，天茂集
團（深：０００６２７）領漲。教育、Ｓｏｒａ概念板塊跌幅居前；遊戲股全線走弱，大晟文化
（滬：６００８９２）跌停。
　
　　晶片股上午震盪拉升，晶華微（滬：６８８１３０）觸及漲停，收升近１７％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升１﹒３６％。寒武紀（滬：６８８２５６）盤初最高觸及７００元人民
幣後回落翻綠，收跌逾３％。據《路透》報道，美國拜登政府計劃把中國公司算能科技列入黑名
單，因其違規把台積電晶片提供給華為。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技
交付產品。
　
　　培育鑽石概念早盤強勢，力量鑽石（深：３０１０７１）漲停，四方達
（深：３００１７９）、沃爾德　（滬：６８８０２８）收升逾１０％。北京大學東莞光電研究
院近日發布最新研究成果表示，成功開發出能夠批量生產大尺寸超光滑柔性金剛石薄膜的製備方
法。這一發現標誌著在金剛石薄膜技術領域的一大飛躍，為未來金剛石薄膜在電子、光學等多個
領域的應用提供了新的可能性。
　　
　　房地產板塊持續陷調整，南國置業（深：００２３０５）、中天服務（深：００２１８８）
等收跌逾９％，陽光股份（深：０００６０８）挫超８％。住建部主管媒體《中國房地產報》發
表題為《金融要深入發揮穩樓市的「活水」作用》的文章認為，金融工具要因應時局及時創新調
整。而地方政府同樣也要在紓困企業這件事情上積極作為、主動作為，例如省級政府有責任幫助
本省頭部民企降低債務負擔，必要時可以考慮入股。（ｊｑ）

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