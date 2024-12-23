《Ａ股行情》滬綜指升轉跌０﹒５％三連挫，芯片股衝高回落

《經濟通通訊社２３日專訊》滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３３８４點，惟午後升幅

逐漸收窄，最後全日倒跌０﹒５％，指數震幅逾１％，連跌三個交易日，收報３３５１﹒２６點

；深成指收跌１﹒０３％，創業板指軟０﹒９８％。兩市全天成交１﹒５３萬億元（人民幣．下

同），較上個交易日微升１５７億元或１％。



＊銀行逆勢走強，浦發漲３﹒６５％最多＊



盤面上，銀行股全日走強撐市，板塊升超２％。中、農、工、建四大行盤中均創歷史新高。

浦發銀行（滬：６０００００）全日升３﹒６５％，在銀行板塊中遙遙領先，主因該行第一大股

東上海國際集團的全資子公司國有資產經營有限公司，於１２月１９日增持該行普通股股份

７５７﹒５５萬股，佔總股本的０﹒０３％。包括此次增持在內，上海國際集團及其一致行動人

計劃在未來６個月內繼續增持，且承諾五年內不減持。



美國對中國科技制裁持續升級，外電消息，美國拜登政府計劃把中企算能科技列入黑名單，

因其違規將台積電芯片提供給華為使用。報道指算能科技向台積電訂購的一款芯片，與此前在華

為昇騰９１０Ｂ中發現的芯片一樣。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技交付

產品。分析人士認為，這將從中長期利好相關國產替代股票。芯片股衝高回落，收跌約２﹒６％

。人工智能芯片設計商寒武紀（滬：６８８２５６）早盤曾升３﹒６％再創新高，隨後轉挫，全

日跌４﹒０２％。另外，樂鑫科技（滬：６８８０１８）、艾為電子（滬：６８８７９８）等跌

逾一成，惟中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股仍升０﹒９５％。



另外，央視界面曝光未成年人透過租號等方式繞過限制玩遊戲，且有黑灰產業利用遊戲代練

服務向未成年人收取充值費用。市場憂慮監管升級，網絡遊戲重挫６﹒８％，其中，冰川網絡

（深：３００５３３）大跌１１﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）跌逾１１％，三六零

（滬：６０１３６０）跌５﹒２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３３﹒５７ ＋０﹒１５

上證綜合指數 ３３５１﹒２６ －０﹒５０ ６２３１﹒１８

上證Ａ股指數 ３５１３﹒０４ －０﹒５０

深證成份指數 １０５３７﹒４０ －１﹒０３ ９０７６﹒７２

深圳創業板指數 ２１８７﹒９４ －０﹒９８

上證Ｂ股指數 ２６１﹒７５ －２﹒０８ ２﹒０２

深證Ｂ股指數 １２１３﹒１４ －０﹒６３ ０﹒６９

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