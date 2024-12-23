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AH股新聞

23/12/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指升轉跌０﹒５％三連挫，芯片股衝高回落

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３３８４點，惟午後升幅
逐漸收窄，最後全日倒跌０﹒５％，指數震幅逾１％，連跌三個交易日，收報３３５１﹒２６點
；深成指收跌１﹒０３％，創業板指軟０﹒９８％。兩市全天成交１﹒５３萬億元（人民幣．下
同），較上個交易日微升１５７億元或１％。
　
＊銀行逆勢走強，浦發漲３﹒６５％最多＊
　
　　盤面上，銀行股全日走強撐市，板塊升超２％。中、農、工、建四大行盤中均創歷史新高。
浦發銀行（滬：６０００００）全日升３﹒６５％，在銀行板塊中遙遙領先，主因該行第一大股
東上海國際集團的全資子公司國有資產經營有限公司，於１２月１９日增持該行普通股股份
７５７﹒５５萬股，佔總股本的０﹒０３％。包括此次增持在內，上海國際集團及其一致行動人
計劃在未來６個月內繼續增持，且承諾五年內不減持。
　
　　美國對中國科技制裁持續升級，外電消息，美國拜登政府計劃把中企算能科技列入黑名單，
因其違規將台積電芯片提供給華為使用。報道指算能科技向台積電訂購的一款芯片，與此前在華
為昇騰９１０Ｂ中發現的芯片一樣。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技交付
產品。分析人士認為，這將從中長期利好相關國產替代股票。芯片股衝高回落，收跌約２﹒６％
。人工智能芯片設計商寒武紀（滬：６８８２５６）早盤曾升３﹒６％再創新高，隨後轉挫，全
日跌４﹒０２％。另外，樂鑫科技（滬：６８８０１８）、艾為電子（滬：６８８７９８）等跌
逾一成，惟中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股仍升０﹒９５％。
　
　　另外，央視界面曝光未成年人透過租號等方式繞過限制玩遊戲，且有黑灰產業利用遊戲代練
服務向未成年人收取充值費用。市場憂慮監管升級，網絡遊戲重挫６﹒８％，其中，冰川網絡
（深：３００５３３）大跌１１﹒８％，湯姆貓（深：３００４５９）跌逾１１％，三六零
（滬：６０１３６０）跌５﹒２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９３３﹒５７　　＋０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３５１﹒２６　　－０﹒５０　　　　６２３１﹒１８　　
　　上證Ａ股指數　　３５１３﹒０４　　－０﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５３７﹒４０　－１﹒０３　　　　９０７６﹒７２　　
　　深圳創業板指數　２１８７﹒９４　　－０﹒９８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６１﹒７５　　－２﹒０８　　　　　２﹒０２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１３﹒１４　　－０﹒６３　　　　　０﹒６９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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