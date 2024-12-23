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AH股新聞

23/12/2024 15:11

《海納智見－荀玉根》有多少愛可以重來－－日韓路演隨想

　　《海納智見》５年後我再次來到韓國首爾的金融中心汝矣島，被冷風吹的快要掉眼淚了，而
韓國投資者投資中國股市受傷的眼淚早已流了一地。近期我到韓國日本路演，５年沒去了，　近
期中國宏觀政策和股市都有積極變化，我們想跟日韓投資者多交流，５天兩個國家三座城市，行
程安排很滿，為節省時間有兩頓飯是路途中吃的，他們對中國的關注度也確實有所回升，但落實
到投資行動恐怕還需要時間。
　
＊韓國投資者：對中國市場累覺不愛了？＊
　
　　外資裏韓國投資者對中國市場的高波動特點接受度最高，可能源於兩國股市投資者的散戶佔
比高。交流中據客戶回饋，韓國投資者對中國市場的熱情曾經很高，韓國股市中海外投資的結構
比例曾經是近５０％投中國、近５０％投美國，但是現在投美國近９０％，投中國不到５％。交
流的感受是，韓國投資者對中國市場，愛的深故傷的重，現在似乎有點累覺不愛了。
　
　　比如，２０１９－２１年Ａ股走牛的時期，新能源相關行業火爆，韓國發行了投中國新能源
的主題基金，是個爆款產品，當時募集了２００億人民幣，虧損加上贖回，目前規模僅剩５０億
人民幣。韓國資產管理機構過去２－３年不斷收縮投中國的資產規模和人員配置，紛紛解散了中
國大陸的投研團隊、壓縮了中國香港的投研團隊，韓國本土的投研團隊裏中國籍的人（都是朝鮮
族）少了大半，而且基本都從專門看中國變成了看亞太市場兼看中國。
　
＊日本投資者：中國會重現日本１９９０年後情景嗎？＊
　
　　跟韓國投資者不同，由於對資本利得稅的不確定性等一些因素的顧忌，日本投資者過去１０
年對中國的投資沒有大規模擴張，故近３年多的受傷也較輕。日本投資者對中國的擔憂是，中國
會否重現日本１９９０年後的情景。尤其是現在日本資管機構的高層多數５０－６０歲，對日本
１９９０年後失去的２０年記憶深刻，是一段很痛苦的記憶。他們對比現在的中國和１９９０年
的日本，很像的是美國發起貿易摩擦＋本國房地產周期向下，當年日本做了很多努力都難改變局
面，擔心中國很難走出這種困境，有點宿命論的擔憂。２０１８年第一輪中美貿易摩擦發生時，
日本投資者就開始擔憂中國了，把２０１８年Ａ股的下跌歸結於此，故２０１９－２１年中國的
牛市他們參與不多。最近幾年中國房地產周期下行，他們更加擔憂中國重蹈日本１９９０年的覆
轍了。
　
　　此外，日本媒體對中國的報道類似美國，負面的資訊偏多，日本投資者看的研究報告裏美資
投行的報告較多，美資投行普遍對中國經濟謹慎，普遍預測中國２５年ＧＤＰ增速低於２４年，
這些都影響了日本投資者對中國的看法。日本投資最關心的問題是：中國房價能否穩住，中國的
應對政策能起到效果嗎？特朗普即將開啟新一輪對中國的加徵關稅，中國產業升級能成功嗎？
　
＊知人者智，自勝者強＊
　
　　同屬東亞，中國和日本、韓國的經濟發展有很多相似之處，比如推進土地改革、工業起飛階
段走外向出口型道路等等，這些與東南亞國家不太一樣，史塔威爾的《亞洲大趨勢》裏有比較分
析。日韓的工業化和產業升級比我國早，中國要實現高品質發展，日韓發展中的經驗和教訓值得
我們借鑒思考，所謂知人者智。
　
　　十年前滬港通開通，外資加速進入中國市場，「中國核心資產」、「Ａ股國際化」等等詞語
曾經不絕於耳，外資對中國市場曾經確實很熱衷，２０１８年我在境外累計路演了７周。過去三
四年由於Ａ股表現較差等等因素，外資對Ａ股的熱情有些下降。有多少愛可以重來？自己可愛，
才能收穫更多的愛，所謂自勝者強，希望中國經濟和股市有好的表現，證明我們值得等待。
　
風險提示：個別現象或不能反映整體情況。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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