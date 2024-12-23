《Ａ股焦點》光伏協會質疑央企項目低價招標，光伏股多數走軟

《經濟通通訊社２３日專訊》據《財新》報道，中國光伏行業協會１２月１８日公開發文質

疑國家能源集團下屬企業一光伏組件項目低價招標。滬深光伏概念股早盤走軟，藍豐生

（深：００２５１３）、嶺南股份（深：００２７１７）、寧波能源（滬：６００９８２）、寶

塔實業（深：０００５９５）跌停，金剛光伏（深：３０００９３）挫７﹒７％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）、上海電氣（滬：６０１７２７）亦下調。



報道稱，早在今年１０月，光伏協會就公布了當前行業在保證產品質量的前提下，最低成本

為０﹒６８元（人民幣．下同）╱瓦。根據《招標投標法》，項目中標合同的價格必須高於該成

本。事件所涉的新疆電力巴州發電公司國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣６０萬千瓦光伏項目，

中標報價在０﹒６２５－０﹒６３１元╱瓦之間，明顯低於此前給出的行業最低成本線。



針對此次招標，光伏協會稱，此前該公司明確設置了０﹒６３１３元╱瓦的最高投標限價。

１１月１８日，光伏協會便向招標單位制發了《風險提示函》，並建議其依據實際情況，切勿設

定不合理限價，但未收到回覆。（ｒｙ）

