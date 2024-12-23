《Ａ股焦點》房地產危機未除，板塊繼續調整，南國置業挫８﹒６％

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深房地產板塊持續陷調整，南國置業（深：００２３０５）

重挫８﹒６％，陽光股份（深：０００６０８）亦跌超８％，京能置業（滬：６００７９１）跌

６﹒６％，大龍地產（滬：６００１５９）跌６﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）、深振業

Ａ（深：０００００６）、光明地產（滬：６００７０８）及綠地控股（滬：６００６０６）跟

挫。



住建部主管媒體《中國房地產報》發表題為《金融要深入發揮穩樓市的「活水」作用》的文

章認為，金融工具要因應時局及時創新調整。而地方政府同樣也要在紓困企業這件事情上積極作

為、主動作為，例如省級政府有責任幫助本省頭部民企降低債務負擔，必要時可以考慮入股。



外媒上周引述知情人士報道，為評估萬科需要獲得多少支持才能避免公開市場違約，中國銀

行業監管機構要求國內大型保險公司上報在萬科的債務敞口。萬科高層則在過去幾周走訪了幾家

保險公司，呼籲險企不要對非標債行使近期將生效的回售權，以免其在流動性緊張之際發生公開

違約。另外，僑福集團據報正在為北京中央商務區的一個標志性商業綜合體物色買家，據稱一家

國有企業表示有興趣收購。（ｒｙ）

