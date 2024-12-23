  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2024 14:18

《Ａ股焦點》第一大股東落場增持，浦發行漲超４％領漲銀行板塊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》浦發銀行（滬：６０００００）上周五（２０日）公告稱，公
司第一大股東上海國際集團有限公司的全資子公司上海國有資產經營有限公司，於２０２４年
１２月１９日以集中競價方式增持公司普通股股份７５７５４７４股，佔總股本的０﹒０３％。
此次增持後，上海國際集團及其一致行動人合併持有公司股份比例由２９﹒６７％增至
２９﹒７０％。
　
　　另外，國資經營公司計劃未來６個月內增持不低於４７００萬股、不超過９４００萬股，並
承諾在本次增持計劃實施期間及實施完成後５年內不減持。
　
　　光大銀行宏觀研究員周茂華認為，近期多家銀行的股東或高管拿出真金白銀增持上市銀行，
有助於穩定市場對銀行股的信心。同時，股東和高管增持有助於中小銀行補充資本金，提升抗風
險能力，增強銀行業務擴張能力。
　
　　浦發銀行現價漲超４％，在銀行板塊中升幅居首；渝農商行（滬：６０１０７７）升
３﹒２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升２﹒８％，寧波銀行（深：００２１４２）、工商
銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）
及交通銀行（滬：６０１３２８）升幅都超２％。（ｒｙ）

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處