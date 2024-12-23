《Ａ股焦點》第一大股東落場增持，浦發行漲超４％領漲銀行板塊

《經濟通通訊社２３日專訊》浦發銀行（滬：６０００００）上周五（２０日）公告稱，公

司第一大股東上海國際集團有限公司的全資子公司上海國有資產經營有限公司，於２０２４年

１２月１９日以集中競價方式增持公司普通股股份７５７５４７４股，佔總股本的０﹒０３％。

此次增持後，上海國際集團及其一致行動人合併持有公司股份比例由２９﹒６７％增至

２９﹒７０％。



另外，國資經營公司計劃未來６個月內增持不低於４７００萬股、不超過９４００萬股，並

承諾在本次增持計劃實施期間及實施完成後５年內不減持。



光大銀行宏觀研究員周茂華認為，近期多家銀行的股東或高管拿出真金白銀增持上市銀行，

有助於穩定市場對銀行股的信心。同時，股東和高管增持有助於中小銀行補充資本金，提升抗風

險能力，增強銀行業務擴張能力。



浦發銀行現價漲超４％，在銀行板塊中升幅居首；渝農商行（滬：６０１０７７）升

３﹒２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升２﹒８％，寧波銀行（深：００２１４２）、工商

銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）

及交通銀行（滬：６０１３２８）升幅都超２％。（ｒｙ）

