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AH股新聞

23/12/2024 09:45

【提振內房】住建部媒體：地方助房企紓困將對明年穩樓市更加有利

　　《經濟通通訊社２３日專訊》住建部主管媒體《中國房地產報》近日發表題為《金融要深入
發揮穩樓市的「活水」作用》的文章指，國家統計局最新數據顯示，首１１月全國房地產市場的
銷售、融資等多個指標繼續改善，但從全國房地產開發投資同比下降１０﹒４％來看，銷售端的
回暖，要完全傳導到投資端還需時間，還需進一步提振企業信心。
　
　　文章認為，接下來的穩住和鞏固樓市止跌回升工作，存量政策和增量政策都還有很大的挖潛
空間，尤其是金融政策、金融工具要因應時局及時創新調整。而地方政府同樣也要在紓困企業這
件事情上積極作為、主動作為，例如省級政府有責任幫助本省頭部民企降低債務負擔，必要時可
以考慮入股。非凡時期，就是要用非凡之策，紓困企業也是有益地方，會給明年穩樓市工作增加
更多的有利條件，反之，避難和見危不救不僅不符合有為政府的精神，還會影響地方經濟良性運
行。
　
＊若明年樓市企穩，５％左右經濟增長較易實現＊
　
　　文章並指出，房地產穩，則經濟穩。房地產市場企穩其實就是經濟企穩的前提，如果明年房
地產市場整體企穩，５％左右的經濟增長就會是一個比較容易實現的目標，這個經濟目標對於實
現「兩步走」戰略至關重要。而且，合理的經濟增速是實現高質量發展的前提和基礎，也是改善
民生的基礎，因此，穩住樓市的含義不言自明，不可怠慢。明年房地產供需兩端不僅還要發力，
持續促進市場整體盡快實現止跌回穩，金融與財政政策也應更加進取，超常規支持企業融資，支
持保交房。
　
　　文章稱，「可以預見，需求端千方百計搞火了消費，供給端解放思想搞好了資源配置，資金
端改革創新搞活了金融『活水』，消費者買房租房就暢通無阻、企業發展就無後顧之憂，穩住樓
市也就水到渠成」，房地產市場的未來發展就將回升向好，共贏發展的格局就會形成。（ｓｌ）

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