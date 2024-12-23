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AH股新聞

23/12/2024 10:27

《Ａ股焦點》新易盛跌２％，董事長涉違規減持被中證監立案調查

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地光模塊龍頭新易盛（深：３００５０２）２２日公告，公
司控股股東、實際控制人、董事長高光榮２０日收到中證監簽發的《立案通知書》，因「涉嫌違
反限制性規定轉讓股票」等行為被立案調查。公告指，高光榮因其個人轉讓股票事宜被立案調查
，與公司經營無關，不會對公司產生影響，公司生產經營情況一切正常。
　
　　簡歷顯示，５５歲的高光榮生２０１１年１２月起任新易盛董事長，２０２３年從新易盛獲
得稅前薪酬為１１２﹒６２萬元（人民幣．下同）。據新易盛２０２４年三季報顯示，高光榮為
第一大股東，持有５２４６萬股，持股比例為７﹒４％。截至報告期末，新易盛共有股東
６４８７７名。２０２４年第三季度歸屬於母公司所有者的淨利潤７﹒８１億元，同比增長
４５３﹒０７％。
　
　　去年４月２６日，新易盛曾披露，高光榮計劃以集中競價或大宗交易的方式減持本公司股份
合計不超過５００萬股，佔公司總股本比例的０﹒９９％，將於減持計劃公告之日起十五個交易
日之後的六個月內進行。
　
　　截至上個交易日收盤，新易盛報１２８﹒６５元，總市值９１１億元。值得注意的是，從今
年１月至今，新易盛股價翻了近３倍，而從２０２３年年初至今，公司股價上漲了近８倍。新易
盛還是深證５０成份股。
　
　　新易盛股價現跌２﹒１％，報１２５﹒９１元。（ｓｌ）

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