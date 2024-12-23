《中國要聞》湖南省２０億註冊成立低空經濟公司

《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，湖南省低空經濟有限公司近日成立，法定

代表人為劉斌，註冊資本２０億人民幣，經營範圍含通用航空服務、公共航空運輸、航空器代管

人運行業務、升放無人駕駛氣球、航空商務服務、航空運營支持服務、智能無人飛行器製造等。



股東信息顯示，該公司由湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南省機場管理集團有限公司、

湖南省高速公路集團有限公司等６位股東共同持股。



湖南省近年積極把握全國首個全域低空空域管理改革試點省份的機遇，發展低空協同管理及

相關法規政策體系，省委副書記、省長毛偉明今年４月強調，要充分釋放低空空域管理改革動能

，努力打造國家低空經濟發展示範省，力爭到２０２５年，全省低空經濟領域規模以上企業超

２０家，低空經濟總產值達１６００億元人民幣左右。今年６月，湖南省發布《關於支持全省低

空經濟高質量發展的若干政策措施》，提出通過飛行補貼、航線補貼、低空消費券等方式，重點

支持開展低空飛行和拓展應用場景，以及重點支持研發製造、低空監視系統和通用機場建設等。

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