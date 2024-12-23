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AH股新聞

23/12/2024 11:18

《行業數據》騰訊《王者榮耀》１１月繼續蟬聯全球手遊收入榜榜首

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據顯示，騰訊（００７００）《
王者榮耀》在２０２４年１１月繼續蟬聯全球手遊收入榜榜首。Ｔｈｅ　Ｐｏｋｅｍｏｎ　
Ｃｏｍｐａｎｙ的《Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｃａｒｄ　Ｇａｍｅ　Ｐｏｃｋｅｔ》
排第二位，而且在收入增速方面拔得頭籌。排在第三、四、五位的分別是Ｄｒｅａｍ　
Ｇａｍｅｓ的《Ｒｏｙａｌ　Ｍａｔｃｈ》、Ｓｃｏｐｅｌｙ的《ＭＯＮＯＰＯＬＹ　ＧＯ！》
以及ＦｉｒｓｔＦｕｎ的《Ｌａｓｔ　Ｗａｒ：　Ｓｕｒｖｉｖａｌ》。
　
　　２０２４年１１月，全球手遊玩家通過Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ平台
的總支出達到６５﹒４億美元，較１０月下降０﹒０５％。美國依然是全球手遊收入最高的市場
，收入約為２１億美元，佔全球收入的３２﹒３％。中國ｉＯＳ市場以１７﹒３％的收入位居第
二，其次是日本市場，佔比為１３﹒９％。
　
　　第五位的手遊商ＦｉｒｓｔＦｕｎ即北京元趣娛樂有限公司，是業內低調的遊戲出海「黑馬
」。據內地遊戲自媒體介紹，元趣娛樂２０２０年成立，旗下遊戲主要面向海外，但其網頁介紹
，公司代表作包括曾被Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ評為２０２０年最佳競技遊戲的《Ｔｏｐ　
Ｗａｒ》，而該遊戲發行商為江娛互動。
　
　　報道指，據天眼查顯示，元趣娛樂實際控制人是謝賢林－－智明星通的前總裁、聯合創始人
，其團隊在元趣娛樂成立前就開發出海明星產品《Ｃｌａｓｈ　Ｏｆ　Ｋｉｎｇｓ》、《
Ｌａｓｔ　Ｅｍｐｉｒｅ》以及江娛互動的《Ｔｏｐ　Ｗａｒ》，而元趣娛樂還是江娛互動的第
二大持股人。（ｓｌ）

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