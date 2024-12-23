【聚焦數據】廣州首１１月工業增加值跌３﹒１％，消費增０﹒３％

《經濟通通訊社２３日專訊》廣州市統計局公布，１－１１月，全市規模以上工業增加值同

比下降３﹒１％。



＊汽車製造業增加值降１９％，家電製造業增１３﹒７％＊



支柱產業中，仍處深度調整期的汽車製造業增加值同比下降１９％；電子產品製造業、石油

化工製造業運行平穩，實現增加值同比分別增長５﹒１％、４﹒２％。新興動能加快培育發展，

主要新產品中，服務機器人、模擬芯片、集成電路圓片、液晶顯示屏等新一代信息技術產品加快

產出，產量同比分別增長３５﹒３％、２４﹒７％、７３﹒８％、２﹒２倍。受以舊換新政策推

動，家電製造業動力釋放，家用電力器具製造業增加值增長１３﹒７％。



＊消費、進出口總額雙雙突破萬億＊



１－１１月，全市社會消費品零售總額突破萬億，達１０２２２﹒３２億元（人民幣．下同

），同比增長０﹒３％。



其中，反映城市流量熱度和煙火氣息的住宿餐飲業有所改善，１１月當月實現零售額增長

４﹒３％，１－１１月累計增速提升至１﹒７％。分商品看，以舊換新政策帶動家電消費持續釋

放潛力，限額以上家用電器和音像器材連續三個月增速提升，１－１１月實現零售額同比增長

４﹒２％，增速比１－１０月提升４個百分點，其中１１月當月同比大幅增長３３﹒９％。實物

商品網上零售額、網絡餐費收入同比分別增長４﹒４％、５﹒７％，其中實物商品網上零售額佔

社會消費品零售總額的比重提高至２７﹒６％。



１－１１月，全市完成商品進出口總值超萬億元，為１００７４﹒９億元，同比增長

２﹒４％，增速比１－１０月提升１﹒０個百分點。分進出口看，出口增速連續７個月提升，１

－１１月實現出口總值６２４５﹒７億元，同比增長６﹒８％，增速比１－１０月提升１﹒６個

百分點，其中規上工業企業出口交貨值保持兩位數較快增長，同比增長１０﹒２％；進口總值

３８２９﹒２億元，同比為跌４﹒１％。



＊房地產開發投資降幅收窄至８％＊



１－１１月，全市完成固定資產投資同比增長０﹒６％。分領域看，房地產開發投資同比下

降８％，降幅繼續收窄，比１－１０月收窄１﹒１個百分點。工業投資、基礎設施投資同比分別

增長１５﹒２％、１０﹒１％。產業投資加快蓄勢聚能，高技術製造業投資同比增長１７﹒６％

，佔製造業投資的比重同比提升３﹒１個百分點。



１１月末，全市金融機構本外幣存貸款餘額１７﹒３９萬億元，同比增長６﹒５％，增速比

１－１０月提升０﹒５個百分點。其中，存款餘額９﹒２６萬億元、貸款餘額８﹒１３萬億元，

分別增長６﹒７％和６﹒３％。以住房按揭貸款為主的住戶中長期消費貸款企穩回升，同比增長

２﹒２％。（ｓｌ）

