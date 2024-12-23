《神州債市》人行首批處罰最少３家擾亂債市機構，各罰款逾千萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》據《２１世紀經濟報道》引述業內消息報道，近期人行針對債

券市場違法違規行為重拳出擊，目前第一批處罰名單已經基本確定，預計很快向社會公布。



據初步了解，第一批處罰名單中至少有３家機構上榜，包括一家中西部的農商行、一家貨幣

經紀公司、一家東部沿海的期貨公司，單家罰款金額都在１０００萬元人民幣以上，被處罰的原

因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。不少債市人士認為，本

次處罰是上周人行集中約談後的餘波，且預計後續人行還會採取更多舉措。



報道引述農商行金融市場部人士稱，人行要維持一個斜率更加陡峭的國債收益率曲線的決心

不會改變，以帶動社會資本在各個行業去借短買長，帶動自然投資規模的增長。國債收益率曲線

的斜率不僅僅影響金融產品的定價，實際上也是影響各類資產的貼現率和商品遠月、近月的持倉

成本，較陡的曲線有利於推升通脹。



人民銀行主管媒體《金融時報》上周三（１８日）報道指，人行約談了本輪債市行情中部分

交易激進的金融機構，並提出一些要求，主要包括：要密切關注自身利率風險等風險狀況，提高

投研能力，加強投資穩健性；依法合規開展投資交易。報道還稱，人行近期已經嚴厲查處了一批

涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規

行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。（ｓｌ）





