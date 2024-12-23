《Ａ股焦點》貴州茅台升近１％，醬香酒公司已完成今年指標任務

《經濟通通訊社２３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）今日舉行２０２５年茅台醬香

酒經銷商聯誼會。茅台醬香酒公司董事長張貴超在會上表示，茅台醬香酒已順利完成今年各項年

度指標任務；２０２５年，茅台醬香酒投入費用絕對數將較２０２４年增加１５億元（人民幣．

下同），增幅超５０％，而任務目標是銷售額增速不低於貴州茅台過去５年的平均增速。



貴州茅台股價現升０﹒７％，報１５３２﹒６８元。



張貴超又指，未來，茅台醬香酒將以茅台１９３５為主體，茅台王子酒、漢醬為兩翼，其中

茅台１９３５將以５００－８００元價格段，圍繞長三角、珠三角、京津冀等地區精耕；茅台王

子酒將聚焦２００－５００元大眾市場，用兩年左右將其打造成茅台醬香酒的第二支百億大單品

。



張貴超並稱，明年公司將給予茅台醬香酒更多的市場資源支持，比如擴大銷售團隊的規模，

做細、做深渠道，增加商超的陳列比例等。他同時要求，茅台醬香酒經銷商不要將市場費用導入

進貨成本，使產品市場價承壓；也不要將茅台醬香酒公司的產品與茅台酒進行搭售，強調上述情

況將成為醬香酒公司關注的重點和對經銷商的主要評價指標。（ｓｌ）

