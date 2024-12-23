蒙牛回應裁員６０００人：人數與實際有較大出入，是公司正常調整

《經濟通通訊社２３日專訊》近日網絡盛傳「蒙牛為實現對中糧承諾的優化，或裁員超過
６０００人」，並指蒙牛（０２３１９）還有一系列舉措以完成減員增效指標，「比如把總監降
為普通員工，比如把原本５５歲退休的員工改為５０歲退休，強制執行」。
據《南方日報》今日引述一位接近蒙牛的人士證實，蒙牛近期確有裁員，但人數與傳言相比
有較大出入，也沒聽說蒙牛對中糧有裁員承諾，「這兩年都在調整人員，有出也有進」。
（ｓｌ）
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23/12/2024 15:41
《經濟通通訊社２３日專訊》近日網絡盛傳「蒙牛為實現對中糧承諾的優化，或裁員超過
６０００人」，並指蒙牛（０２３１９）還有一系列舉措以完成減員增效指標，「比如把總監降
為普通員工，比如把原本５５歲退休的員工改為５０歲退休，強制執行」。
據《南方日報》今日引述一位接近蒙牛的人士證實，蒙牛近期確有裁員，但人數與傳言相比
有較大出入，也沒聽說蒙牛對中糧有裁員承諾，「這兩年都在調整人員，有出也有進」。
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