蒙牛回應裁員６０００人：人數與實際有較大出入，是公司正常調整

《經濟通通訊社２３日專訊》近日網絡盛傳「蒙牛為實現對中糧承諾的優化，或裁員超過

６０００人」，並指蒙牛（０２３１９）還有一系列舉措以完成減員增效指標，「比如把總監降

為普通員工，比如把原本５５歲退休的員工改為５０歲退休，強制執行」。



據《南方日報》今日引述一位接近蒙牛的人士證實，蒙牛近期確有裁員，但人數與傳言相比

有較大出入，也沒聽說蒙牛對中糧有裁員承諾，「這兩年都在調整人員，有出也有進」。

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