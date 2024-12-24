【提振Ａ股】網傳３６家公司將被退市，中證監：平穩推進退市監管

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》昨日（２３日）網上流傳３６家Ａ股公司

將被退市、６６家公司將被實施退市風險警示（＊ＳＴ），還有多家公司將被實施其他風險警示

（ＳＴ）。對此，中證監連夜就此回應，退市是有嚴格標準的，中證監將依法平穩推進退市監管

，維護市場平穩運行。對不負責任、嚴重誤導廣大投資者的媒體，將提請有關部門依法依規問責

處理。



＊退市新規已經充分考慮了出清風險和市場承受能力＊



中證監新聞發言人王利表示表示，證券交易所股票上市規則對財務類、規範類、重大違法類

、交易類四類退市情形分別明確了公開透明可預期的具體標準，今年上半年修訂時也已經分類設

置了過渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被實施退市風險警示，需要綜合公司具體情況作

出研判分析，僅憑是否被監管問詢、業績下滑等個別財務指標進行簡單對照既不符合退市規則，

也容易誤導投資者。退市新規已經充分考慮了出清風險和市場承受能力，市場已充分知悉。



＊６６家可能被退市公司有一年時間化解風險＊



發言人指出，相關媒體報道指出將會退市的３６家退市風險警示公司，據了解，有不少正在

或者已經通過改善經營、併購重組、破產重整等方式化解退市風險，相關情況請以公司信息披露

為准。相關媒體報道指出的６６家可能在２０２４年年報披露後被實施＊ＳＴ的公司，並不意味

著都會退市，這些公司還有一年的時間可以改善經營、提高質量，化解退市風險。此外，ＳＴ是

指其他風險警示，與＊ＳＴ不同，主要是為了提示投資者關注公司規範運作、生產經營等方面的

風險。公司並不會因此直接退市，整改合格後就可以申請撤銷ＳＴ。

