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24/12/2024 09:48

《駐京專電》內地加快建設統一開放交通運輸市場，發展低空經濟等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於加快
建設統一開放的交通運輸市場的意見提出，鼓勵和引導社會資本依法依規參與鐵路建設運營。促
進鐵路運輸業務經營主體多元化和適度競爭，支持符合條件的企業自主運營城際鐵路和市域鐵路
。要持續實施自動駕駛、智能航運等智能交通先導應用試點；持續推進空管體制改革，深化低空
空域管理改革，發展通用航空和低空經濟。
　
　　意見提出，要強化反壟斷和反不正當競爭。加強交通運輸領域市場競爭狀況評估，依法查處
壟斷和不正當競爭行為，防止利用數據、算法、技術等手段排除限制競爭、侵害從業人員合法權
益。依法對網絡預約出租汽車、網絡道路貨運等平台經濟領域開展跨部門協同監管和服務。依法
加強對交通運輸新業態經營者集中審查。
　
　　同時，完善鐵路、公路、港口、民航等領域價格形成機制，建立健全統一、公開、透明的價
格體系；構建綜合交通大數據中心體系，加快推進國家綜合交通運輸訊息平台建設；支持符合條
件的交通項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ），研究長期融資工具支持交
通運輸發展。

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