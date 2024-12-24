  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2024 10:25

《駐京專電》市監總局：降低平台商戶成本負擔，合理確定收費比例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》全國市場監管工作會議召開，市場監管總
局將加快出台網絡交易平台收費行為合規指南，降低平台內商戶成本負擔，督促平台合理確定收
費比例，促進平台經濟領域各方主體互利共贏。
　
　　市場監管總局局長羅文表示，切實規範平台經濟市場秩序，引導平台企業優化規則、合理收
費，糾正「流量至上」「低價為王」等侵犯平台內經營者合法權益的行為。推動平台算法向上向
善，對平台侵害新就業形態勞動者權益、利用算法實施大數據「殺熟」等重點問題進行專項整治
，切實維護平台內經營者和消費者合法權益。
　
＊商家在「僅退款」中提供更大自主權＊
　
　　據介紹，今年１１月，市場監管總局約談６家電商平台，通報其「僅退款」規則擠壓商家生
存空間，助長低質低價競爭風氣等問題，並從優化協議規則、提升規則透明度、保障商家自主經
營權等方面提出整改要求。約談後，部分平台廢止「退款不退貨服務規則」，為商家在「僅退款
」中提供更大自主權。
　
　　明年，市場監管總局還將抓緊制定平台規則監督管理辦法，依法查處平台規則領域違法行為
，整治利用規則破壞公平競爭、侵害平台內商家和消費者合法權益現象，促進平台規則公平透明

　
　　在淨化直播電商行業生態方面，羅文表示，將制定直播電商監督管理辦法，加強對直播平台
、主播和直播營銷服務機構等關鍵主體的監管，從嚴從重打擊編造虛假或誤導信息、誇大產品功
效、刷單炒信、違法廣告等行為，開展直播電商領域產品質量、食品安全專項抽查抽檢。

【你點睇？】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境，較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心？會否出境旅遊？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024 14:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處