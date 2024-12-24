《駐京專電》市監總局：降低平台商戶成本負擔，合理確定收費比例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》全國市場監管工作會議召開，市場監管總

局將加快出台網絡交易平台收費行為合規指南，降低平台內商戶成本負擔，督促平台合理確定收

費比例，促進平台經濟領域各方主體互利共贏。



市場監管總局局長羅文表示，切實規範平台經濟市場秩序，引導平台企業優化規則、合理收

費，糾正「流量至上」「低價為王」等侵犯平台內經營者合法權益的行為。推動平台算法向上向

善，對平台侵害新就業形態勞動者權益、利用算法實施大數據「殺熟」等重點問題進行專項整治

，切實維護平台內經營者和消費者合法權益。



＊商家在「僅退款」中提供更大自主權＊



據介紹，今年１１月，市場監管總局約談６家電商平台，通報其「僅退款」規則擠壓商家生

存空間，助長低質低價競爭風氣等問題，並從優化協議規則、提升規則透明度、保障商家自主經

營權等方面提出整改要求。約談後，部分平台廢止「退款不退貨服務規則」，為商家在「僅退款

」中提供更大自主權。



明年，市場監管總局還將抓緊制定平台規則監督管理辦法，依法查處平台規則領域違法行為

，整治利用規則破壞公平競爭、侵害平台內商家和消費者合法權益現象，促進平台規則公平透明

。



在淨化直播電商行業生態方面，羅文表示，將制定直播電商監督管理辦法，加強對直播平台

、主播和直播營銷服務機構等關鍵主體的監管，從嚴從重打擊編造虛假或誤導信息、誇大產品功

效、刷單炒信、違法廣告等行為，開展直播電商領域產品質量、食品安全專項抽查抽檢。

