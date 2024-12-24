《駐京專電》金監總局：鼓勵外資銀行參與中國發展，積極回應訴求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國銀行業協會近日召開外資銀行工作委

員會與國家金監總局交流座談會。總局國際司司長姜波出席，來自２７家在華外資銀行、大陸台

資銀行的近５０名高管代表參會。



姜波指出，截至三季度末，在華外資銀行資產規模平穩增長，資本狀況較為充足，風險整體

可控。外資銀行作為中國金融業的有機組成部分，為推動中國經濟高質量發展，暢通國內國際雙

循環發揮了重要作用。金融監管總局將持續關注在華外資銀行發展動態，積極研究回應並推動解

決外資銀行提出的各項訴求，並鼓勵外資銀行深度參與中國經濟發展，深耕中國市場，實現穩定

可持續發展。



中國銀行業協會專職副會長邢煒表示，近年來，為推進高水平對外開放，黨中央、國務院密

集出台了一系列更大力度吸引和利用外資的政策和方案，金融監管總局積極回應在華外資銀行的

重點訴求，進一步改善在華外資銀行營商環境，提升外資銀行展業便利度，大大增強了海外投資

者的信心。未來，中銀協將在金融監管總局的指導下，充分發揮外資委的職能，積極搭建在華外

資銀行與政府部門、監管機構之間的溝通平台，促進外資銀行與同業間的交流，助力外資銀行在

華穩健發展。

