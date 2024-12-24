《駐京專電》財政部：提高財政赤字率，明年安排更大規模政府債券

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》全國財政工作會議２３至２４日在北京召

開。財政部部長藍佛安作工作報告。會議指出，２０２５年要實施更加積極的財政政策，持續用

力、更加給力，打好政策「組合拳」。一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。二

是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。三是大力優化支出結構、強化精準

投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩

運行、可持續發展。五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層「三保」底線。



＊提高養老金、醫保財政補助標準，大力提振消費＊



會議強調，２０２５年要重點做好六方面工作。一是支持擴大國內需求。適當提高退休人員

基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費。加大

消費品以舊換新支持力度，健全公共文化服務財政保障機制，推進實施新一輪國家綜合貨運樞紐

補鏈強鏈提升行動。積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資

。



二是支持現代化產業體系建設。著力提升科技創新能力，全力支持關鍵核心技術攻關。加快

推動產業轉型升級，深入實施專精特新中小企業獎補政策。加強對企業的紓困支持，堅決防止亂

收費、亂罰款、亂攤派等問題。



三是支持保障和改善民生。突出就業優先導向，支持教育強國建設，健全人口發展支持政策

體系，促進衛生健康事業發展，織密扎牢社會保障網，推動解決人民群眾急難愁盼問題。



四是支持城鄉區域融合發展。確保國家糧食安全，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉

村發展和建設，大力推進新型城鎮化，促進區域協調發展。



五是支持生態文明建設。深化橫向生態保護補償機制建設。加強生態保護和修復，繼續支持

打好藍天、碧水、淨土保衛戰。穩步推進碳達峰碳中和，推動重點行業領域綠色低碳轉型。



六是支持高水平對外開放。積極參與全球經濟治理，深入參與多雙邊財經議題討論。完善關

稅等進出口稅收政策，深化與「一帶一路」國家合作。



＊嚴肅財經紀律，提高資金使用效益和政策效能＊



會議強調，中央經濟工作會議系統部署２０２５年經濟工作。各級財政部門要准確把握總體

要求、政策取向和重點任務，穩中求進、以進促穩，實施更加積極的財政政策，強化財政資源和

預算統籌，深化財稅體制改革，加強財政科學管理，防範化解風險，嚴肅財經紀律，提高資金使

用效益和政策效能，促進經濟持續回升向好，為完成「十四五」規劃目標任務、實現「十五五」

良好開局提供有力保障。



會議要求，要大力推進財政科學管理，推進零基預算改革，全面深化財稅體制改革，有效防

範化解地方政府債務風險，堅決兜牢基層「三保」底線，加大財會監督力度，提升財政治理效能

，更好服務保障黨中央治國理政、當家理財。

