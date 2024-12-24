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24/12/2024 13:32

《駐京專電》財政部：提高財政赤字率，明年安排更大規模政府債券

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》全國財政工作會議２３至２４日在北京召
開。財政部部長藍佛安作工作報告。會議指出，２０２５年要實施更加積極的財政政策，持續用
力、更加給力，打好政策「組合拳」。一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。二
是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。三是大力優化支出結構、強化精準
投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩
運行、可持續發展。五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層「三保」底線。
　
＊提高養老金、醫保財政補助標準，大力提振消費＊
　
　　會議強調，２０２５年要重點做好六方面工作。一是支持擴大國內需求。適當提高退休人員
基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費。加大
消費品以舊換新支持力度，健全公共文化服務財政保障機制，推進實施新一輪國家綜合貨運樞紐
補鏈強鏈提升行動。積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資

　
　　二是支持現代化產業體系建設。著力提升科技創新能力，全力支持關鍵核心技術攻關。加快
推動產業轉型升級，深入實施專精特新中小企業獎補政策。加強對企業的紓困支持，堅決防止亂
收費、亂罰款、亂攤派等問題。
　
　　三是支持保障和改善民生。突出就業優先導向，支持教育強國建設，健全人口發展支持政策
體系，促進衛生健康事業發展，織密扎牢社會保障網，推動解決人民群眾急難愁盼問題。
　
　　四是支持城鄉區域融合發展。確保國家糧食安全，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉
村發展和建設，大力推進新型城鎮化，促進區域協調發展。
　
　　五是支持生態文明建設。深化橫向生態保護補償機制建設。加強生態保護和修復，繼續支持
打好藍天、碧水、淨土保衛戰。穩步推進碳達峰碳中和，推動重點行業領域綠色低碳轉型。
　
　　六是支持高水平對外開放。積極參與全球經濟治理，深入參與多雙邊財經議題討論。完善關
稅等進出口稅收政策，深化與「一帶一路」國家合作。
　
＊嚴肅財經紀律，提高資金使用效益和政策效能＊
　
　　會議強調，中央經濟工作會議系統部署２０２５年經濟工作。各級財政部門要准確把握總體
要求、政策取向和重點任務，穩中求進、以進促穩，實施更加積極的財政政策，強化財政資源和
預算統籌，深化財稅體制改革，加強財政科學管理，防範化解風險，嚴肅財經紀律，提高資金使
用效益和政策效能，促進經濟持續回升向好，為完成「十四五」規劃目標任務、實現「十五五」
良好開局提供有力保障。
　
　　會議要求，要大力推進財政科學管理，推進零基預算改革，全面深化財稅體制改革，有效防
範化解地方政府債務風險，堅決兜牢基層「三保」底線，加大財會監督力度，提升財政治理效能
，更好服務保障黨中央治國理政、當家理財。

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