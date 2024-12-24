《駐滬專電》新加坡財團近２０億人幣出售上海力寶廣場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》新加坡ＯＵＥ房地產投資信託基金

（ＯＵＥ ＲＥＩＴ）的管理者ＯＵＥ ＲＥＩＴ管理私人有限公司日前發布公告稱，已與第三

方簽訂協議，出售上海力寶置業的全部股權。力寶置業擁有上海力寶廣場９１﹒２％的分層所有

權，出售價格為人民幣１９﹒１７億元，雙方同意的物業價值為人民幣１６﹒８億元。這項出售

計劃將在２０２４年底完成，預計出售產生的淨收益約為３﹒１８２億新加坡元。公告未透露買

家信息。



力寶廣場是位於上海市黃浦區淮海中路的購物中心。企查查顯示，力寶廣場的運營方力寶置

業成立於１９９４年，註冊資本為２３７５萬美元，法定代表人為韓金秀（Ｋｈｉｍ Ｓｉｅｗ

ＨＡＮ）。



ＯＵＥ ＲＥＩＴ管理私人有限公司首席執行官韓金秀表示，提議的出售符合管理者積極的

資產管理策略，以優化投資組合構成，加強收入韌性。力寶廣場是一項非核心資產，截至

２０２４年９月，僅占ＯＵＥ ＲＥＩＴ總組合收入的６﹒６％。



韓金秀說，考慮到上海市場供應過剩的情況，加上力寶廣場的租賃期限縮短和建築規格呈現

老舊化，其估值和競爭力受到影響。因此，力寶廣場的管理現已將其委託給一個被該物業優越的

地理位置所吸引的長期投資者。



韓金秀進一步表示，沒有在中國進一步擴大投資的計劃。這次出售提供了一個機會，將資產

貨幣化並將收益重新部署到更具戰略性的用途上，加強ＯＵＥ ＲＥＩＴ的資產負債表，並提高

財務靈活性，以應對未來的增長機會。



公開資料顯示，ＯＵＥ ＲＥＩＴ是新加坡最大的多元化房地產投資信託基金之一，截至

２０２３年１２月３１日，管理的總資產達６３億新加坡元。ＯＵＥ ＲＥＩＴ目前由ＯＵＥ

ＲＥＩＴ管理私人有限公司管理。力寶廣場的出售計劃完成後，ＯＵＥ ＲＥＩＴ的所有資產將

位於新加坡，其中包括四項商業物業（ＯＵＥ濱海灣、萊佛士坊一號、ＯＵＥ中央商務區和文華

購物廊）以及兩家酒店（新加坡希爾頓烏節酒店和樟宜機場皇冠假日酒店）。

