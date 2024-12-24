《國企紅籌》白雲山︰蔡銳育辭去監事會主席及股東代表監事職務

《經濟通通訊社２４日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，監事會主
席蔡銳育因工作調整原因，辭去公司第九屆監事會主席及公司股東代表監事職務。
於今日召開的第九屆監事會第十次會議上，劉漤被提名為股東代表監事候選人。（ｋｌ）
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24/12/2024 18:05
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