《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監回應退市傳言，依法平穩推進

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



２０２４年Ａ股印象

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截至１２月２３日，Ａ股市場日成交額已連續５９個交易日突破萬億元（人民幣．下同）；上市

公司實施回購金額超過１６００億元，創歷史新高；Ａ股市場權益類ＥＴＦ規模突破３萬億元。

市場新變化的背後是穩股市政策持續發力，以及深化投融資改革對資本市場底層邏輯的革新。



中證監：依法平穩推進退市監管

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昨日網上流傳３６家公司將被退市、６６家公司將被實施退市風險警示（＊ＳＴ），還有多家公

司將被實施其他風險警示（ＳＴ）。對此，中證監新聞發言人王利當日晚間表示，中證監將依法

平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。



提高上市公司質量，夯實資本市場之基

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上市公司是資本市場的基石。日前，中證監黨委在傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神時提出，

夯實上市公司質量這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，

並透露了下階段推動提升上市公司質量和投資價值的思路。





《上海證券報》



證券業整合蹄疾步穩，一流投資銀行初見雛形

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２０２４年，中國證券行業的併購重組從零星猜想落地成為現實。一批中小券商率先入局，在地

方國資委的牽頭下，整合各自的業務資源與區域優勢，從而在激烈的市場競爭中尋求差異化發展

之道。



回購增持貸面世滿三月，涉及貸款金額上限近５００億元

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股票回購增持再貸款面世已滿三月。Ｗｉｎｄ數據顯示，目前已有２１８家Ａ股公司發布回購增

持貸款相關公告，涉及回購或增持的貸款金額上限為４９８﹒４７億元，同時已有部分公司或重

要股東開始使用貸款資金進行回購或增持。



國泰君安、海通證券合併重組申請獲中證監、上交所受理

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１２月２３日晚間，國泰君安、海通證券同步發布公告，宣布本次合併重組申請正式獲得中國證

監會及上海證券交易所受理。





《證券時報》



中辦國辦：加快建設統一開放的交通運輸市場

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《中辦國辦關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見》２３日發布。《意見》提出，深化鐵

路、公路、水路、民航、郵政等行業體制機制改革，完善制度規則，推動交通運輸跨區域統籌布

局、跨方式一體銜接、跨領域協同發展，形成統一開放的交通運輸市場。



出口訂單整體穩中有增，盼更多支持政策落地

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證券時報聯合價值在線在全國範圍內對外貿企業展開了問卷調查。問卷結果顯示，樣本企業

２０２４年出口訂單量整體穩中有增。其中，１７﹒０３％的樣本企業預計出口訂單量同比增長

超過２０％，出口情況大幅好轉；３１﹒８８％的企業預計訂單量提升幅度在２０％以內，實現

小幅增長；２５﹒７６％的企業出口訂單量與上年持平；１３﹒９８％的企業訂單量較上年下滑

；１１﹒３５％的企業表示難以判斷。



依法平穩推進退市監管，維護市場平穩運行

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針對網上流傳的退市傳言，中國證監會新聞發言人王利２３日表示，退市是有嚴格標準的，請廣

大投資者多從法定渠道了解相關信息，防止被不全面、不準確的信息所誤導。中證監將依法平穩

推進退市監管，維護市場平穩運行。（ｌｃ）

