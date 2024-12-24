《神州經脈》特別國債或發３萬億，滬指逼近三千四，日外相訪華

《神州經脈》針對滬深昨日（２３日）微盤股大跌，網上流傳多家Ａ股將被退市，中監會深

夜緊急回應安撫市場，指出退市有嚴格標準，將依法平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。滬

深股市全天（２４日）震盪收升，三大股指尾盤漲幅均超１％，滬綜指收升１﹒２６％，報

３３９３﹒５３點，遺憾未能重回三千四點。深成指則漲１﹒２７％，創業板指升１﹒１７％。

兩市全天成交僅１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２２３２億元或１４﹒６％

。



受假期因素影響，市場交投更加清淡，而且監管通過中間價及收緊離岸流動性的維穩力度不

減，短期人民幣波動料有限。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９８７，較上

個交易日４時３０分收盤價升１點子，全日在７﹒２９５０至７﹒２９９３之間波動。今日人民

幣兌一美元中間價報７﹒１８７６，較上個交易日跌６點子，止兩連升。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國財政工作會議２３至２４日在北京召開，財政部部長藍佛安作工作報告。會議指出，

明年要實施更加積極的財政政策，持續用力、更加給力；提高財政赤字率，加大支出強度、加快

支出進度；安排更大規模政府債券；更大力度防範化解重點領域風險，推進落實一攬子化債方案

，支持融資平台改革轉型，推動房地產市場止跌回穩。會議並強調，明年要重點做好六方面工作

，包括支持擴大國內需求，大力提振消費；加大消費品以舊換新支持力度等。



２﹒ 據《路透》引述消息人士稱，中國當局已同意明年發行總規模３萬億元的特別國債，以加

大財政刺激力度提振經濟，有關規模將為史上最大。新特別國債發行計劃是明年實施更強有力財

政刺激的一部分，中央將通過發行特別國債籌集約１﹒３萬億元用於支持「兩重」、「兩新」政

策，以擴大投資和提振消費。籌集資金中還將有相當一部分用於支持發展「新質生產力」，金額

或達１萬億元。此外，部分資金擬用於向大型國有銀行注資，補充其核心資本金。



３﹒ 美國正式對中國製造的傳統芯片啟動３０１調查，調查範圍觸及國防、汽車、醫療設備、

航空航天、電信、發電和電網等關鍵行業的下游產品；相關調查將由下屆政府完成。中國商務部

新聞發言人批評美國此舉出於對華打壓及國內政治需要，對此強烈不滿，堅決反對，敦促美方立

即停止錯誤做法。



４﹒ 昨日網上流傳３６家Ａ股公司將被退市、６６家公司將被實施退市風險警示（＊ＳＴ），

還有多家公司將被實施其他風險警示（ＳＴ）。對此，中證監連夜回應，退市有嚴格標準，中證

監將依法平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。對不負責任、嚴重誤導投資者的媒體，將提請

有關部門依法依規問責處理。中證監指，被指將會退市的３６家退市風險警示公司，據了解有不

少正在或已經通過改善經營、併購重組、破產重整等方式化解退市風險，相關情況以公司信息披

露為準；６６家被指可能被實施＊ＳＴ的公司，並不意味都會退市，還有一年時間可化解退市風

險。



５﹒ 中國外交部發言人毛寧宣布，日本外相岩屋毅將於１２月２５日應邀訪問中國，與中國外

交部長王毅舉行外長會談，兩人並將共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。毛寧表

示，中方重視岩屋毅此訪，中國領導人將會見岩屋毅。此外，對於此前有日媒指，中國有意在明

年上半年恢復進口日本水產品，毛寧回應稱，福島核污染水排海的問題上，最關鍵的是日方切實

履行自身承諾。中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施之後，基於科學證據

著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。



６﹒ 中國乘聯分會秘書長崔東樹今日在其個人微信公眾號發文稱，２０２４年１１月，中國汽

車實現出口５５萬台，同比２０２３年１１月增速５％、環比上月下降６％，同、環比走勢有壓

力。新能源汽車方面，１１月出口量１４萬台，佔汽車出口總量約２５％，同比下降１４％，環

比上月下降３２％；１－１１月累計出口量１８６萬台，同比增長１３％。



７﹒ 今年，隨著新「國九條」和分紅新規的落地，Ａ股上市公司的分紅表現引人注目。

Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１２月２３日，今年已有３９６５家上市公司實施現金分紅，分紅總金

額超過２﹒３８萬億元，創歷史新高。其中，超１００家上市公司實現了上市以來的首次分紅，

近千家上市公司發布年中分紅或三季度分紅預案，分紅頻次提高。



８﹒ 中國銀行業協會近日召開外資銀行工作委員會與國家金監總局交流座談會。總局國際司司

長姜波出席，來自２７家在華外資銀行、大陸台資銀行的近５０名高管代表參會。姜波指，截至

三季度末，在華外資銀行資產規模平穩增長，資本狀況較為充足，風險整體可控。金監總局將持

續關注在華外資銀行發展動態，積極研究回應並推動解決外資銀行提出的各項訴求，並鼓勵外資

銀行深度參與中國經濟發展，深耕中國市場，實現穩定可持續發展。（ｓｌ）

