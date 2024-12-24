《鍾之日記》恒指平安破兩萬，京東提早送年獎

《鍾之日記》１２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：半日升。祖國股市：升。



聖誕又到了，香江魚缸保留傳統，今日半日市，讓大家提早放工迎接平安夜。恒生指數突破

兩萬點，派發聖誕禮物，收報２００９８，升２１５點或１﹒１％，一口氣收復１０天線

（１９９３３點）及５０天線（２００４５）兩條主要平均線。半日主板成交近８４６億元。恒

生中國企業指數收報７３０３，升９０點或１﹒２％。恒生科技指數收報４５０７，升４９點或

１﹒１％。



＊Ａ股收升１﹒２６％，兩市成交僅１﹒３萬億＊



針對滬深昨日（２３日）微盤股大跌，網上流傳多家Ａ股將被退市的消息，中監會深夜緊急

回應安撫市場，指出退市有嚴格標準，將依法平穩推進退市監管，維護市場平穩運行。滬深股市

全天震盪收升，三大股指尾盤漲幅均超１％，滬綜指升１﹒２６％，收報３３９３﹒５３點，遺

憾未能重回三千四點。深成指則漲１﹒２７％，創業板指升１﹒１７％。兩市全天成交僅１﹒３

萬億元人民幣，較上個交易日縮量２２３２億元人民幣或１４﹒６％。



《路透》消息稱，中國明年擬發行３萬億元特別國債以提振經濟，這將是有史以來最大規模

。隨著特朗普將於明年１月重返白宮，中國正準備應對措施以減少美國提高關稅帶來的影響。消

息人士指出，中經會明確提出明年要實施「更加積極」的財政政策，新的特別國債發行計劃便是

其中一環。通過發行特別國債籌集約１﹒３萬億元資金，將用於支持「兩重」、「兩新」政策；

還有相當一部分用於支持發展「新質生產力」，金額可能達１萬億元。此外，部分資金擬用於向

大型國有銀行注資，補充他們的核心資本金。大金融股今日走強貢獻指數升幅，工、農、中、建

四大行Ａ股股價再創新高。



＊美國制裁再升級？中芯股價硬淨＊



美國政府換屆在即，對華芯片制裁再升級。拜登政府趕周一（２３日）宣布，對中國製造的

傳統成熟製程芯片發動３０１貿易調查。分析相信，華府是次調查是為下屆總統特朗普加徵關稅

鋪路。



美國貿易代表戴琪表示，對中國傳統芯片啟動「３０１條款」調查，目的是保護美國及其他

半導體生產商，免受由中國芯片供應所影響。調查將從成熟製程半導體入手，即２８納米及以上

的、非最先進工藝產品，調查範圍觸及國防、汽車、醫療設備、航空航天、電信、發電和電網等

關鍵行業的下遊產品。拜登政府官員表示，調查於特朗普１月２０日就職前四周啟動，將於明年

１月移交給特朗普政府完成。



有報道引述市調機構報告指，美國公司因成本價格問題多數選擇中國代工芯片，中芯國際

（００９８１）和華虹集團旗下的代工廠在對美代工市佔率達７８％。有關消息進一步印證國產

芯片替代預期，Ａ股半導體板塊先抑後揚，Ｈ股芯片股走勢各異，宏光半導體（０６９０８）收

挫３﹒３％，華虹半導體（０１３４７）跌１﹒２％，晶門半導體（０２８７８）跌逾１％，至

於行業龍頭中芯國際股價硬淨，今天仍升０﹒２％。



高盛更表示，由於客戶對本地化生產的需求不斷增長，持續看好中芯國際作為本地芯片代工

龍頭的地位。高盛維持對中芯２０２４年度盈利預測基本不變；至於２０２５至２０２９財年預

測則上調２％至４％，亦將同期公司收入預測每年上調約１％，上調毛利率預測０﹒２－０﹒３

個百分點。



＊京東善待員工，阿里架構調整＊



京東集團（０９６１８）員工亦有聖誕禮物收，京東主席劉強東宣布提前發放年終獎。根據

發放計劃，年度績效等級為Ａ＋的員工，將獲得８倍月薪的年終獎，全年薪酬將達到「２０薪」

（即出２０個月糧），而採銷員工今年平均「２３薪」。Ｏ序列員工將在１月２６日收到年終獎

，而Ｐ序列員工則將在２月２７日收到。



京東表示，自今年７月起，採銷員工的年終獎計劃已正式啟動升級，預計到２０２４年，公

司員工的平均薪酬將達到２３薪，且沒有上限。到２０２６年，這一數字預計將進一步提升至

２６薪，同樣不設上限。此外，客服員工薪酬福利整體升級計劃將在１２月２５日發布。京東今

日收升０﹒９％。



螞蟻集團總裁韓歆毅發出員工信指，集團將實施架構調整，將新成立數字支付事業群和支付

寶事業群，兩個新事業部將實施輪值總裁制，輪值總裁任期６個月。另有報道指出，菜鳥首席財

務官劉政近期加入螞蟻集團，將接替韓歆毅擔任螞蟻首席財務官。螞蟻早前宣布韓歆毅將於明年

３月１日起正式接任集團行政總裁一職。阿里（０９９８８）股價漲２﹒６５％，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅３﹒８１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

