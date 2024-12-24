《Ａ股焦點》歐陸通挫４％，股價新高後實控人離婚，分手費逾４億

《經濟通通訊社２４日專訊》股價暴漲１９５％後，歐陸通（深：３００８７０）昨晚公告

實控人之一已協議離婚。按照公司現價，對應４億（人民幣．下同）市值股票歸女方。



歐陸通現跌４﹒３８％，報１０９元。９月２４日至１２月２３日共６０個交易日，該股股

價由每股３８﹒６５元起步，最高上漲至每股１２２﹒３８元，昨日收報１１３﹒９９元，上漲

逾１９５％。



歐陸通公告稱，公司於近日收到實際控制人尚韻思的通知，尚韻思與實際控制人王越天協議

離婚，並對雙方持有的控股股東南京王越科王創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱王越科

王）財產份額進行了分割。



王越天擬將其持有的王越科王１２﹒０５％的股份轉讓給尚韻思。上述股權變動尚需辦理工

商變更登記手續。此次控股股東股權結構調整完成後，公司控股股東及實際控制人均未變更。



公告顯示，王越科王持有歐陸通約２８﹒８９％股權。其中王越天持有王越科王２４﹒１％

股權，轉讓後持股比例變更為１２﹒０５％。尚韻思持有王越科王６﹒１％股權，轉讓後持股比

例變更為１８﹒２％。



值得注意的是，歐陸通股價在昨日盤中創出歷史新高，截至昨日收盤總市值為１１５﹒３６

億元。王越科王合計持有歐陸通２８﹒８９％股份，據此計算，王越科王持股對應市值約為

３３﹒３３億元，因此僅計算王越科王１２﹒０４７７５％股份持有歐陸通對應的市值則是

４﹒０１５億元。



歐陸通可以稱得上是典型的家族企業。歐陸通實際控制人為王合球、王玉琳、王越天、尚韻

思和王越飛，並作為一致行動人。而王合球和王玉琳為夫妻關係，王越天、王越飛分別為二人長

子、次子；尚韻思是王越天的配偶。



資料顯示，歐陸通成立於１９９６年，主要從事開關電源產品的研發、生產與銷售，主要產

品包括電源適配器、服務器電源。（ｊｑ）

