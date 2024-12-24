  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2024 10:20

《Ａ股焦點》歐陸通挫４％，股價新高後實控人離婚，分手費逾４億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》股價暴漲１９５％後，歐陸通（深：３００８７０）昨晚公告
實控人之一已協議離婚。按照公司現價，對應４億（人民幣．下同）市值股票歸女方。
　
　　歐陸通現跌４﹒３８％，報１０９元。９月２４日至１２月２３日共６０個交易日，該股股
價由每股３８﹒６５元起步，最高上漲至每股１２２﹒３８元，昨日收報１１３﹒９９元，上漲
逾１９５％。
　
　　歐陸通公告稱，公司於近日收到實際控制人尚韻思的通知，尚韻思與實際控制人王越天協議
離婚，並對雙方持有的控股股東南京王越科王創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱王越科
王）財產份額進行了分割。
　
　　王越天擬將其持有的王越科王１２﹒０５％的股份轉讓給尚韻思。上述股權變動尚需辦理工
商變更登記手續。此次控股股東股權結構調整完成後，公司控股股東及實際控制人均未變更。
　
　　公告顯示，王越科王持有歐陸通約２８﹒８９％股權。其中王越天持有王越科王２４﹒１％
股權，轉讓後持股比例變更為１２﹒０５％。尚韻思持有王越科王６﹒１％股權，轉讓後持股比
例變更為１８﹒２％。
　
　　值得注意的是，歐陸通股價在昨日盤中創出歷史新高，截至昨日收盤總市值為１１５﹒３６
億元。王越科王合計持有歐陸通２８﹒８９％股份，據此計算，王越科王持股對應市值約為
３３﹒３３億元，因此僅計算王越科王１２﹒０４７７５％股份持有歐陸通對應的市值則是
４﹒０１５億元。
　
　　歐陸通可以稱得上是典型的家族企業。歐陸通實際控制人為王合球、王玉琳、王越天、尚韻
思和王越飛，並作為一致行動人。而王合球和王玉琳為夫妻關係，王越天、王越飛分別為二人長
子、次子；尚韻思是王越天的配偶。
　
　　資料顯示，歐陸通成立於１９９６年，主要從事開關電源產品的研發、生產與銷售，主要產
品包括電源適配器、服務器電源。（ｊｑ）

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024 14:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處