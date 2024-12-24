【大國博弈】美啟中國製傳統芯片調查，中方斥擾亂產業鏈一錯再錯

《經濟通通訊社２４日專訊》美國正式對中國製造的傳統芯片啟動３０１調查，相關調查將
由下屆政府完成。中方批評美國此舉出於對華打壓及國內政治需要，對此強烈不滿，堅決反對，
敦促美方立即停止錯誤做法。
＊調查汽車、電信等２８納米及以上成熟製程＊
美國貿易代表戴琪周一（２３日）表示，對中國傳統芯片啟動「３０１條款」的貿易調查，
目的是保護美國及其他半導體生產商，免受由中國規模芯片供應所影響。調查將從成熟製程半導
體入手，即２８納米及以上的、非最先進工藝產品，調查範圍觸及國防、汽車、醫療設備、航空
航天、電信、發電和電網等關鍵行業的下游產品。調查還將初步評估碳化硅襯底或用於半導體製
造的其他晶圓，調查中國在這些產品的生產行為、政策和做法是否對美國商業造成任何不合理或
歧視、負擔或限制。
美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）稱，在短短六年內，中國成熟製程邏輯半導體產能的全球份額
幾乎翻了一番，到２０２９年，中國的份額預計將達到全球產能的一半左右。ＵＳＴＲ將自
２０２５年１月６日至２月５日就本次調查徵求公眾意見，３月１１日和１２日將舉行公開聽證
會。
美國公司因成本價格控制多數選擇中國代工芯片，中芯國際（００９８１）
（滬：６８８９８１）和華虹集團旗下的晶圓代工廠是美國供應商最常使用的中國代工廠。這兩
家工廠在對美代工上市佔率有７８％。值得留意的是，美國已經對中國半導體施加高昂關稅，
２０２５年起，對華半導體的關稅將從２５％升至５０％。
＊中國商務部：美３０１調查具有明顯保護主義色彩＊
中國商務部新聞發言人表示，美３０１調查具有明顯的單邊、保護主義色彩。此前美國對華
３０１關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出
嚴正交涉。美方出於對華打壓及國內政治需要，對中國芯片產業相關政策發起新的３０１調查，
將擾亂和扭曲全球芯片產業鏈供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益，是一錯再錯。
發言人稱，美方通過《芯片與科學法》為本國芯片產業提供巨額補貼，美企業佔據全球芯片
市場近一半的份額，卻指責中方所謂「非市場做法」，渲染中國產業威脅，這明顯自相矛盾，完
全站不住腳。美商務部不久前發布的成熟製程芯片報告顯示，中國產芯片僅佔美市場份額的
１﹒３％。中國芯片對美出口，遠低於自美進口。
中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將密切關注調查進展，並將採
取一切必要措施，堅決捍衞自身權益。（ｒｙ）
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