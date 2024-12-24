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24/12/2024 14:48

《寶島經濟》鴻海宣布攜手Ｐｏｒｏｔｅｃｈ進軍ＡＲ眼鏡市場

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《台灣經濟日報》報道，鴻海今日宣布，將攜手
Ｐｏｒｏｔｅｃｈ進軍ＡＲ眼鏡市場。依雙方合作內容，鴻海將加速在ＡＲ與ＭｉｃｒｏＬＥＤ
的戰略布局，並計劃在台中建立ＭｉｃｒｏＬＥＤ晶圓制程產線，預計２０２５年第四季投入量
產。
　
　　對此，鴻海科技集團Ｓ事業群總經理陳偉銘表示，繼去年鴻海在ＵＬＥＤ創下業界亮度新紀
錄後，今年攜手Ｐｏｒｏｔｅｃｈ，進一步將研發成果向量產化邁進。（ｊｑ）

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