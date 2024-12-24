《中國要聞》中國郵政斥資１億成立無人機公司，含多項ＡＩ業務

《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，中郵無人機（北京）有限公司成立

，法定代表人為許寧，註冊資本１億元人民幣，經營範圍包含人工智能硬件銷售；人工智能通用

應用系統；人工智能行業應用系統集成服務；工業互聯網數據服務等。



企查查股權穿透顯示，該公司由中國郵政集團有限公司旗下中國郵政速遞物流股份有限公司

全資持股。（ｊｑ）

