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AH股新聞

24/12/2024 09:30

《Ａ股行情》無懼外圍風險因素增，滬綜指高開０﹒０７％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市無懼外圍風險因素困擾，今早集體小幅高開，滬綜指
高開０﹒０７％，報３３５３﹒５４點，深成指高開０﹒１％，創業板指高開０﹒１２％。
　
　　美國拜登政府正式對中國製傳統芯片啟動３０１調查，相關調查將由下屆政府完成。美國貿
易代表戴琪）表示，調查調查將從成熟製程半導體入手，即２８納米及以上的、非最先進工藝產
品，範圍囊括國防、汽車、醫療設備、航空航天、電信、發電和電網等關鍵行業的下游產品。值
得留意的是，美國已經對中國半導體施加高昂關稅，明年年起中國製半導體的關稅將從２５％升
至５０％。
　
　　中國商務部批評美國此舉出於對華打壓及國內政治需要，對此強烈不滿，堅決反對。美
３０１調查具有明顯的單邊、保護主義色彩，中方敦促美方立即停止錯誤做法。中方將採取一切
必要措施，堅決捍衞自身權益。今日可關注半導體、汽車芯片等板塊異動。
　
　　另外，針對網上流傳３６家Ａ股公司將被退市、６６家公司將被實施退市風險警示（＊
ＳＴ）等傳聞，中證監連夜回應：退市是有嚴格標準的，中證監將依法平穩推進退市監管，維護
市場平穩運行。對不負責任、嚴重誤導廣大投資者的媒體，將提請有關部門依法依規問責處理。
中證監發言人又指出，將會退市的３６家公司，有不少正在或者已經通過改善經營、併購重組、
破產重整等方式化解退市風險。６６家可能被退市公司亦有一年時間化解風險。
　
　　人民銀行繼續收水，今日進行６４１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２９１３
億元，連同昨日的淨回籠６４３５億元，兩日收水９３４８億元。（ｒｙ）

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