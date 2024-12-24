《Ａ股行情》中證監呵護，滬指半日升０﹒６８％，四大行再創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》針對網上流傳３６家Ａ股公司將被退市、６６家公司將被實施

退市風險警示（＊ＳＴ）等傳聞，中證監連夜回應退市是有嚴格標準的，將依法平穩推進退市監

管，維護市場平穩運行。中證監呵護下，滬深股市三大指數向好，滬綜指上午收升０﹒６８％，

報３３７４﹒１８點，深成指升０﹒７１％，創業板指揚０﹒６１％，兩市成交萎縮，滬深半日

交易額８４１７億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少１４８１億元或１５％。



大金融板塊走強，保險股半日彈１﹒７％，券商升１﹒２５％，銀行股再度拉漲，中、農、

工、建四大行盤中續創歷史新高，青農商行（深：００２９５８）、招商銀行

（滬：６０００３６）、浦發銀行（滬：６０００００）升幅居前。



其他上漲概念股包括銅纜高速連接，上午收升４﹒８％，勝藍股份（深：３００８４３）、

顯盈科技（深：３０１０６７）升２０％封板；機器人反覆活躍，臥龍電驅

（滬：６００５８０）及盛通股份（深：００２５９９）漲停。利好消息方面，宇樹科技昨更新

一條Ｕｎｉｔｒｅｅ Ｂ２－Ｗ機器狗視頻，視頻顯示，旗下Ｕｎｉｔｒｅｅ Ｂ２－Ｗ機器狗

可以完成托馬斯全旋、側空翻、３６０度跳躍轉體、淺水疾行、負載４０公斤前進爬坡等技能，

技術上實現突破。



另外，光伏板塊見反彈，寶勝股份（滬：６００９７３）、京運通（滬：６０１９０８）升

停，歐晶科技（深：００１２６９）飆８﹒９％，快可電子（深：３０１２７８）、億晶光電

（滬：６００５３７）等漲幅靠前。民生證券近日研報稱，今年下半年以來，政策明確轉向，光

伏行業有望通過限價限產、能耗控制政策加快供給出清節奏。需求端來看，海內外需求景氣度依

然維持在較高水平，新興市場有望迎來起量。（ｒｙ）

