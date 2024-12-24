《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒２６％，兩市成交１﹒３萬億縮一成半

《經濟通通訊社２４日專訊》針對滬深昨日（２３日）微盤股大跌，網上流傳多家Ａ股將被

退市，中監會深夜緊急回應安撫市場，指出退市有嚴格標準，將依法平穩推進退市監管，維護市

場平穩運行。滬深股市全天震盪收升，三大股指尾盤漲幅均超１％，滬綜指收升１﹒２６％，報

３３９３﹒５３點，遺憾未能重回三千四點。深成指則漲１﹒２７％，創業板指升１﹒１７％。

兩市全天成交僅１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２２３２億元或１４﹒６％

。



《路透》稍早援引消息人士稱，中國明年擬發行３萬億元特別國債以提振經濟。這將是有史

以來最大規模的特別國債發行計劃，比今年１萬億元大幅增加。隨著特朗普將於明年１月重返白

宮，中國正準備應對措施以減少美國提高關稅帶來的影響。



＊金融股集體走強，拉動大市＊



消息人士指出，本月召開的中經會明確提出，明年要實施「更加積極」的財政政策，新的特

別國債發行計劃便是其中一環。報道稱，通過發行特別國債籌集的約１﹒３萬億元將用於支持「

兩重」「兩新」，擴大投資和提振消費。國債發行籌集資金中還有相當一部分用於支持發展「新

質生產力」，金額可能達１萬億元。此外，部分資金擬用於向大型國有銀行注資，補充他們的核

心資本金。



大金融股走強貢獻指數升幅，銀行股表現佳，工、農、中、建四大行股價再創新高。證券板

塊全日漲２﹒０４％，華林證券（深：００２９４５）升停，中國銀河（滬：６０１８８１）飆

３﹒７％。至於中國太保（滬：６０１６０１）、中國人壽（滬：６０１６２８）及中國人保

（滬：６０１３１９），今日升幅均超２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８３﹒６９ ＋１﹒２７

上證綜合指數 ３３９３﹒５３ ＋１﹒２６ ５３０７﹒５８

上證Ａ股指數 ３５５７﹒４０ ＋１﹒２６

深證成份指數 １０６７１﹒４３ ＋１﹒２７ ７７６８﹒０８

深圳創業板指數 ２２１３﹒５５ ＋１﹒１７

上證Ｂ股指數 ２６４﹒７７ ＋１﹒１５ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １２１７﹒５３ ＋０﹒３６ ０﹒５５

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