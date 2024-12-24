  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2024 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒２６％，兩市成交１﹒３萬億縮一成半

　　《經濟通通訊社２４日專訊》針對滬深昨日（２３日）微盤股大跌，網上流傳多家Ａ股將被
退市，中監會深夜緊急回應安撫市場，指出退市有嚴格標準，將依法平穩推進退市監管，維護市
場平穩運行。滬深股市全天震盪收升，三大股指尾盤漲幅均超１％，滬綜指收升１﹒２６％，報
３３９３﹒５３點，遺憾未能重回三千四點。深成指則漲１﹒２７％，創業板指升１﹒１７％。
兩市全天成交僅１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２２３２億元或１４﹒６％

　
　　《路透》稍早援引消息人士稱，中國明年擬發行３萬億元特別國債以提振經濟。這將是有史
以來最大規模的特別國債發行計劃，比今年１萬億元大幅增加。隨著特朗普將於明年１月重返白
宮，中國正準備應對措施以減少美國提高關稅帶來的影響。
　
＊金融股集體走強，拉動大市＊
　
　　消息人士指出，本月召開的中經會明確提出，明年要實施「更加積極」的財政政策，新的特
別國債發行計劃便是其中一環。報道稱，通過發行特別國債籌集的約１﹒３萬億元將用於支持「
兩重」「兩新」，擴大投資和提振消費。國債發行籌集資金中還有相當一部分用於支持發展「新
質生產力」，金額可能達１萬億元。此外，部分資金擬用於向大型國有銀行注資，補充他們的核
心資本金。
　
　　大金融股走強貢獻指數升幅，銀行股表現佳，工、農、中、建四大行股價再創新高。證券板
塊全日漲２﹒０４％，華林證券（深：００２９４５）升停，中國銀河（滬：６０１８８１）飆
３﹒７％。至於中國太保（滬：６０１６０１）、中國人壽（滬：６０１６２８）及中國人保
（滬：６０１３１９），今日升幅均超２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９８３﹒６９　　＋１﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３９３﹒５３　　＋１﹒２６　　　　５３０７﹒５８　　
　　上證Ａ股指數　　３５５７﹒４０　　＋１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６７１﹒４３　＋１﹒２７　　　　７７６８﹒０８　　
　　深圳創業板指數　２２１３﹒５５　　＋１﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６４﹒７７　　＋１﹒１５　　　　　１﹒１３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１７﹒５３　　＋０﹒３６　　　　　０﹒５５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇？】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境，較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心？會否出境旅遊？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際金融 | 金融市場現重要轉折，戰亂刺激避險

24/12/2024 15:26

回顧24 展望25

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

高息定存 | 聖誕前夕銀行加存息吸資金，大眾3個月加至3.6...

23/12/2024 16:04

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處