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AH股新聞

24/12/2024 11:53

《Ａ股焦點》絕味食品終止香港上市，稱不影響經營，股價半日企穩

　　《經濟通通訊社２４日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）公告，終止籌劃發行Ｈ股股票
並在香港交易所主板上市的相關事項，公司強調終止Ｈ股上市，不會對公司的經營活動造成重大
影響，絕味食品今早低開後回升，半日企穩沒升跌。
　
＊內地滷味市場處於調整階段＊
　
　　據內媒引述絕味食品相關人士表示，當下國內滷味消費市場正處於調整階段，導致公司發展
戰略和經營狀況有所變化。至於其他融資渠道，目前尚不清楚，需以公司後續公告為準。
　
　　絕味食品２０２４年上半年實現營業收入３３﹒４億元（人民幣．下同），同比下降
９﹒７３％，為近４年來的首次下滑；實現淨利潤２﹒９６億元，同比增長２２﹒２％，較上年
同期１４５﹒５５％的增速有所放緩。今年前三季，絕味食品實現營業收入５０﹒１５億元，同
比下滑１０﹒９５％；歸母淨利潤４﹒３８億元，同比增長１２﹒５３％。
　
　　今年上半年，內地三大休閒滷制品上市公司齊齊關店，營收均出現下跌。比起年初，絕味食
品在內地的門店總數減少了９８１家，煌上煌（深：００２６９５）淨減少門店４４５家，周黑
鴨（０１４５８）淨減少門店３６０家。（ｃｔ）

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