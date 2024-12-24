恒大系公司１﹒２億債權在內地拍賣，起拍價僅１元掀關注

《經濟通通訊社２４日專訊》阿里拍賣平台近日上線了一個對恒大地產集團有限公司１﹒２

億元（人民幣．下同）債權拍賣的項目，起拍價僅１元，每口叫價２０００元，保證金６０００

元。目前該項拍賣已有超５萬人圍觀，逾３２０人交納保證金，明日正式開始競拍。



拍賣公告顯示，此次拍賣的債權實際上是恒大系公司上海豐濤置業有限公司（下稱「上海豐

濤」）欠上海早田信息科技發展有限公司（下稱「上海早田」）的工程款、保證金、補償款及利

息。



阿里拍賣平台上還有４個恒大地產債權項目，分別是成都恒大御府首期二期等２戶

１０５﹒２０萬元工程款債權、恒大地產集團上海盛建置業有限公司６８００萬元債權╱

４５００萬元債權、恒大長基（瀋陽）置業有限公司５８８８萬元債權，起拍價均為１元，起拍

日期分別為２０２５年１月５日、１月９日╱１９日、１月１１日。各場拍賣目前都有超過１０

報名參加。



＊拍賣行建議參拍者至少準備５０萬元資金＊



《每日經濟新聞》引述拍賣業務資深人士稱，１元起拍價的設定，更大意義是吸引市場關注

，預計一大部分參拍者是湊熱鬧的；幾千元保證金不高，如果參拍的話要提前做好資金預算。不

過，像這種複雜的債權拍賣，不太建議市場普通投資者參與。



報道指，最先開拍的對恒大地產集團有限公司１﹒２億元債權，由宿遷德易拍賣有限公司（

下稱「宿遷德易拍賣」）受委託執行。記者以競買人身份致電宿遷德易拍賣工作人員，對方表示

，對於拍賣成交價格並沒有一個明確預計，從目前報名情況看，建議參拍者起碼準備５０萬元參

拍資金。該工作人員強調，是次拍賣「高風險、高利潤」，但拍賣結果有不確定性，最終能否執

行回款項也難以預測。



值得注意的是，該債權至少一人報名且出價不低於起拍價，即可成交。成交後，需另付軟件

服務費，為成交價的０﹒５％－１％，還需另付成交價５％的佣金。（ｓｌ）

