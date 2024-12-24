《中日局勢》外交部：中國領導人將晤岩屋毅，日水產符規準可進口

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，日本外相岩屋毅將於１２月２５

日（明日）應邀訪問中國，與中國外交部長王毅舉行外長會談，兩人並將共同出席中日高級別人

文交流磋商機制第二次會議。



毛寧今日在例行記者會上表示，中方重視岩屋毅此訪，中國領導人將會見岩屋毅，王毅將同

他舉行會談並共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。中方願同日方一道，著眼共同

利益，加強對話溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致

力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



此外，對於此前有日媒指，中國有意在明年上半年恢復進口日本水產品，而岩屋可能在與王

毅的會談上促請中方切實履行恢復進口的共識，毛寧回應稱，福島核污染水排海的問題上，最關

鍵的是日方切實履行自身承諾。中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施之後

，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。



毛寧強調，中方反對日本福島核污染水排海的立場沒有變化，並指一次兩次檢測的結果可能

還不能完全說明問題，關鍵在於日方要切實地履行承諾，確保國際監測和中國等利益攸關國的獨

立取樣監測能夠持續開展。（ｓｌ）











