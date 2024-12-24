《中國要聞》發改委：嚴禁在盤活存量資產過程中新增隱債等風險

《經濟通通訊社２４日專訊》國家發展改革委辦公廳發布關於進一步做好政府和社會資本合

作新機制項目規範實施工作的通知。其中提出，要嚴格按照《支持民營企業參與的特許經營新建

（含改擴建）項目清單（２０２３年版）》要求，推動有關特許經營新建或改擴建項目吸引民營

企業參與。同時，要嚴格落實防範化解地方政府隱性債務風險的要求，不得以盤活存量資產為名

，將特許經營模式異化為地方政府、地方國有企業或平台公司變賣資產、變相融資的手段，嚴禁

在盤活存量資產過程中新增地方政府隱性債務等各類風險。



通知並提出，優先採取公開招標方式選擇特許經營者，如不採取公開招標方式，要充分論證

採取其他方式的合法性、合理性；不得採取拍賣等方式選擇特許經營者。不得規避項目管理經驗

、專業運營能力、企業綜合實力、信用評級狀況等設定的評審條件，將標的物總價作為唯一標準

選擇特許經營者。



此外，通知提出，要將項目運營方案、收費單價、特許經營期限等作為選擇特許經營者的重

要評定標準，不得設置限制民營企業參與的招標條件、評標標準。對因通過資格預審的申請人少

於３人等招標失敗的，重新組織招標時應重新審查項目基本條件、評標標準，確保不存在不利於

民營企業參與的招標條件，最大程度鼓勵民營企業參與；若無法選擇符合條件的特許經營者，應

重新論證採取特許經營模式的必要性和可行性。



＊路側停車服務等不得採取特許經營模式＊



通知又提出，要準確把握ＰＰＰ新機制定位，不應強制規定特定領域和範圍必須採用特許經

營模式。對具有一定投資回報的基礎設施和公用事業固定資產投資項目，要充分論證採取特許經

營模式的必要性和可行性，合理決策是否採取特許經營模式。市場化程度高的商業項目和產業項

目，以及沒有經營收入的公益項目，不得採用特許經營模式。路側停車服務、垃圾清運服務等不

涉及固定資產投資項目的經營權或收費權轉讓等，不得採取特許經營模式。（ｓｌ）

