《中國要聞》金監總局籲警惕債務重組不法中介誘導申請高息貸款

《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監督管理總局發布提示稱，近期社交平台上出現打著

「債務重組」、「債務優化」旗號的不法貸款中介信息，誘導消費者「借新還舊」或者申請高息

過橋墊資，這種所謂的「重組」和「優化」不僅隱藏著高額收費陷阱和個人信息洩露等風險，而

且可能被誘騙實施詐騙等犯罪行為而觸犯法律。



國家金監總局提醒民眾，警惕不法中介誘導，認清「債務重組」的本質及其背後隱藏的風險

，防範合法權益受到侵害。（ｓｌ）

