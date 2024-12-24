《中國要聞》金監總局籲警惕債務重組不法中介誘導申請高息貸款

《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監督管理總局發布提示稱，近期社交平台上出現打著
「債務重組」、「債務優化」旗號的不法貸款中介信息，誘導消費者「借新還舊」或者申請高息
過橋墊資，這種所謂的「重組」和「優化」不僅隱藏著高額收費陷阱和個人信息洩露等風險，而
且可能被誘騙實施詐騙等犯罪行為而觸犯法律。
國家金監總局提醒民眾，警惕不法中介誘導，認清「債務重組」的本質及其背後隱藏的風險
，防範合法權益受到侵害。（ｓｌ）
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇
24/12/2024 17:16
《經濟通通訊社２４日專訊》國家金融監督管理總局發布提示稱，近期社交平台上出現打著
「債務重組」、「債務優化」旗號的不法貸款中介信息，誘導消費者「借新還舊」或者申請高息
過橋墊資，這種所謂的「重組」和「優化」不僅隱藏著高額收費陷阱和個人信息洩露等風險，而
且可能被誘騙實施詐騙等犯罪行為而觸犯法律。
國家金監總局提醒民眾，警惕不法中介誘導，認清「債務重組」的本質及其背後隱藏的風險
，防範合法權益受到侵害。（ｓｌ）
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF