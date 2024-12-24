《打擊貪腐》工行原紀委書記劉立憲受賄逾１７７６萬判囚８年

《經濟通通訊社２４日專訊》中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、紀委書記劉立憲受賄

逾１７７６萬元（人民幣．下同），案件今日在山東省德州市中級人民法院一審公開宣判。法院

對劉立憲以受賄罪判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣二百萬元；對劉立憲犯罪所得財物及孳息

依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，１９９８年至２０２２年間，劉立憲利用擔任最高人民檢察院檢察技術局局長

，中國華融資產管理公司黨委委員、紀委書記、副總裁，中國工商銀行股份有限公司黨委委員、

紀委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的

行為，為有關單位和個人在企業經營、案件處理、職工錄用等事項上提供幫助，直接或通過他人

非法收受財物共計折合１７７６萬餘元。２０２２年８月，劉立憲自動投案。



德州市中級人民法院認為，劉立憲的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒

於劉立憲自動投案後如實供述罪行，具有自首情節；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息已全

部追繳，依法可予減輕處罰。



＊曾長期任反貪腐官員＊



公開資料顯示，７０歲的劉立憲還曾任最高檢貪污賄賂檢察廳副廳長、反貪污賄賂總局副局

長。２０１４年請辭離開工行後，劉立憲還擔任過中央第十一巡視組、第十巡視組副組長。有媒

體統計，十八大以來１２輪中央巡視中，劉立憲先後９次擔任中央巡視組副組長。



主動投案後，劉立憲今年１月被開除黨籍並移送司法。官方通報指其違規獲取境外身份並長

期隱瞞不報；在幹部選拔、職工錄用中為他人謀利並收受財物；違規收受禮品禮金消費卡，長期

借用管理和服務對象車輛；干預和插手市場經濟活動；執紀違紀，執法犯法，嚴重損害紀檢監察

幹部形象，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件

處理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

