《駐京專電》交通部：將推公路沿線充電設施建設，增充電設施總量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》交通部副部長李揚在國新辦新聞發布會表

示，近年來，越來越多的人選擇自駕出行，而且新能源汽車也越來越多。為此，交通運輸部今年

將「推動公路沿線充電設施建設」列入交通運輸更貼近民生實事，指導各地加快高速公路服務區

及普通國省幹線公路服務區（站）充電基礎設施建設，增加充電設施的總量。



截至今年１１月底，全國高速公路服務區（含停車區）累計已建充電樁３﹒３萬個，已建充

電停車位４﹒９萬個，較２０２３年底分別增加１﹒２萬個、１﹒７萬個。除部分高寒、高海拔

地區外，全國６０００多個服務區中超過５８００個實現充電樁的覆蓋，覆蓋率達９７％。



他表示，每逢春運以及重大節假日面臨著在高峰時期服務區充電樁不足的問題，交通運輸部

多措並舉解決這些問題。在重大節假日前，交通運輸部提前對充電繁忙服務區分析研判，指導各

地在公路沿線因地制宜配備移動式應急充電設備和應急救援設備，提升對高峰客流下新能源汽車

充電需求的保障能力。



其次是用足資源。除了配備移動式應急充電設施外，對於充電繁忙的服務區，交通運輸部還

因地制宜探索將新能源汽車引導至對向較空閒服務區充電、利用高速公路出入口周邊充電設施充

電、科學優化單車充電時長定量充電等措施，更好滿足公眾充電需求。

