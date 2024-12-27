【國務會議】李強：防止中介機構與股票發行人不當利益捆綁

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強２３日主持召開國務院常

務會議，審議通過《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）》。

會議強調，要發揮好中介機構資本市場「看門人」作用，防止中介機構與發行人不當利益捆綁，

嚴厲打擊財務造假、欺詐發行等違法行為，切實保護投資者合法權益，促進資本市場健康穩定發

展。



＊要明確行政檢查主體，從源頭上遏制亂檢查＊



會議審議通過《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，會議指出，要著眼於穩定市場預期，

著眼於提高依法行政水平，嚴格規範涉企行政檢查，合理設置頻度，妥善把握力度，著力提升精

準度，努力做到既不缺位、也不越位。要明確行政檢查主體，清理公布行政檢查事項，從源頭上

遏制亂檢查。要合理確定檢查方式，嚴格檢查標準和程序，加強行政檢查執法監督，減少入企檢

查頻次，杜絕隨意檢查。要把規範行政檢查作為明年規範涉企執法專項行動的重要內容，及時解

決反映強烈的突出問題，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。



＊加快臨床急需藥品醫療器械審批上市＊



會議指出，要深化藥品醫療器械監管全過程改革，打造具有全球競爭力的創新生態，推動中

國從製藥大國向製藥強國邁進，更好滿足群眾對高質量藥品醫療器械的需求。要加大對藥品醫療

器械研發創新的支持，發揮標準引領作用，積極推廣使用創新藥和醫療器械。要提高審評審批質

效，加快臨床急需藥品醫療器械審批上市，對符合條件的罕見病用創新藥和醫療器械減免臨床試

驗。要以高效嚴格監管提升醫藥產業合規水平，支持醫藥產業擴大開放合作。要及時跟進醫保、

醫療、價格等方面政策，協同發力促進醫藥產業高質量發展。



會議指出，食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全。要堅持源頭嚴防、過程嚴管、風險

嚴控，加強日常監管，切實提高全鏈條監管能力水平，堅決守牢食品安全底線。



會議指出，要發揮轉移支付對地方高質量發展的引導作用，安排激勵資金向稅收貢獻大、收

入增速較快的地區傾斜。要科學規範抓好機制的實施工作，鼓勵各地通過高質量發展涵養稅源，

增強地方發展主動性和財政可持續性。

