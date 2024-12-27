【傾力救市】國務院：擴大專項債券投向領域和用作項目資本金範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院辦公廳印發《關於優化完善地方政

府專項債券管理機制的意見》。《意見》旨在更好發揮專項債券強基礎、補短板、惠民生、擴投

資等積極作用，提出７方面１７項舉措。新規明確，市場化程度高的商業項目和產業項目、沒有

經營收入的公益項目不得採用ＰＰＰ特許經營模式，對具有一定投資回報的基礎設施和公用事業

固定資產投資項目，要充分論證採取特許經營模式的必要性和可行性。



一是擴大專項債券投向領域和用作項目資本金範圍。實行專項債券投向領域「負面清單」管

理，未納入「負面清單」的項目均可申請專項債券資金；在專項債券用作項目資本金範圍方面實

行「正面清單」管理，提高用作項目資本金的比例，以省份為單位，可用作項目資本金的專項債

券規模上限由該省份用於項目建設專項債券規模的２５％提高至３０％。



二是完善專項債券項目預算平衡。優化專項債券額度分配，做好項目融資收益平衡，確保專

項債券實現省內各市、縣區域平衡，嚴防專項債券償還風險。完善專項債券項目「一案兩書」制

度。



三是優化專項債券項目審核和管理機制。開展專項債券項目「自審自發」試點，在１０個省

份以及雄安新區下放項目審核權限，省級政府審核批准本地區項目清單。打通在建項目續發專項

債券「綠色通道」。建立「常態化申報、按季度審核」的項目申報審核機制。



四是加快專項債券發行使用。加快專項債券發行進度，加快專項債券資金使用和項目建設進

度，加強專項債券資金使用監管。



五是強化專項債券全流程管理。加強專項債券項目資產管理，分類管理存量項目資產，規範

新增項目資產核算。建立專項債券償債備付金制度，抓好項目收入徵繳工作。對收入較好的項目

支持提前償還債券本金。



六是加強專項債券監督問責。加大監督問責力度，嚴肅持續抓好問題整改工作，加強審計監

督，依法接受人大監督。



七是強化保障措施。加強組織實施，形成工作合力。開展政策實施動態評估，提高政策實施

效能。

