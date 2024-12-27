《駐京專電》最高法：懲治資本市場違法犯罪，加強中小投資者保護

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》最高人民法院發布《人民法院第六個五年

改革綱要（２０２４－２０２８年）》。《綱要》提出９個方面４５大項改革舉措，明確依法懲

治資本市場違法犯罪行為，加強中小投資者合法權益保護等。



《綱要》提出，依法懲治資本市場違法犯罪行為，健全金融消費者權益司法保護機制，加強

中小投資者合法權益保護。健全完善金融領域行政執法與司法審判銜接機制，協同防範化解金融

風險、維護金融安全。完善數字貨幣、互聯網金融、跨境投融資、離岸金融等新興領域金融糾紛

裁判規則。



＊完善跨境破產協助機制＊



加強對壟斷和不正當競爭行為的司法規制，制定和完善相關司法解釋，維護公平競爭秩序，

促進構建全國統一大市場。完善在食品藥品安全、知識產權、產品缺陷、環境污染、生態破壞等

領域的懲罰性賠償制度。完善行政協議案件司法裁判規則，助推法治政府建設，改善投資和市場

環境。完善破產審判制度，健全人民法院與政府部門協同配合、聯動處置破產案件機制，完善跨

境破產協助機制，推動健全企業破產機制，探索建立個人破產制度。依法嚴格規範保全程序，探

索創新保全方式、保全解除機制。



《綱要》提出，完善發展新質生產力司法保障機制。加強對關鍵核心技術、重點領域、新興

產業等方面的知識產權司法保護。建立完善涉重大科技創新案件的審理和監督指導機制。健全知

識產權行政執法和司法審判銜接機制。完善數據權益司法保護制度，健全數據產權歸屬認定、市

場交易、權益分配、利益保護的裁判規則。完善涉網絡侵權、人工智能、算法和涉數據不正當競

爭等新類型案件的裁判規則，促進健全網絡綜合治理體系。

