【聚焦數據】中國上修去年ＧＤＰ為１２９萬億，較原值增２﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並

同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，上修了普查年度２０２３年國內生產總值

（ＧＤＰ），修訂後的２０２３年ＧＤＰ為１２９﹒４３萬億元（人民幣．下同），比初步核算

數增加３﹒３７萬億元，增幅為２﹒７％。國家統計局強調，儘管去年ＧＤＰ總量有所修訂，但

對今年ＧＤＰ增速不會產生明顯影響。



＊對今年ＧＤＰ增速不會產生明顯影響＊



根據國家統計局早前公布，２０２３年全年ＧＤＰ為１２６０５８２億元，同比增５﹒２％

。目前國家統計局並未公布修訂後的２０２３年ＧＤＰ同比增速。



統計局副局長藺濤昨日（２６日）在國新辦發布會表示，去年ＧＤＰ的修訂幅度與前４次經

濟普查的修訂增幅相比是最小的；從過去４次經濟普查的情況來看，數據修訂對隨後年份的

ＧＤＰ增速都沒有產生明顯的影響。



＊明年１月發布２０２４年ＧＤＰ時一並公布２０２３年最終核實數＊



國家統計局核算司負責人今早就此再回應，這次普查後，既要對國內生產總值歷史數據進行

修訂，也要對地區生產總值歷史數據進行修訂。目前，國家統計局正在根據第五次全國經濟普查

資料，對各省（自治區、直轄市）（以下簡稱各地區）２０２３年地區生產總值初步核算數和歷

史數據進行系統修訂。修訂後，２０２３年地區生產總值最終核實數將由國家統計局授權各地區

統計局，在２０２５年１月發布２０２４年全年地區生產總值初步核算數時一並公布；地區生產

總值歷史數據修訂結果將於２０２５年下半年，通過國家統計局數據發布庫和各地區統計年鑒對

外公布。（ｌｃ）





