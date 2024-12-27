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AH股新聞

27/12/2024 10:54

【聚焦數據】中國上修去年ＧＤＰ為１２９萬億，較原值增２﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並
同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，上修了普查年度２０２３年國內生產總值
（ＧＤＰ），修訂後的２０２３年ＧＤＰ為１２９﹒４３萬億元（人民幣．下同），比初步核算
數增加３﹒３７萬億元，增幅為２﹒７％。國家統計局強調，儘管去年ＧＤＰ總量有所修訂，但
對今年ＧＤＰ增速不會產生明顯影響。
　
＊對今年ＧＤＰ增速不會產生明顯影響＊
　
　　根據國家統計局早前公布，２０２３年全年ＧＤＰ為１２６０５８２億元，同比增５﹒２％
。目前國家統計局並未公布修訂後的２０２３年ＧＤＰ同比增速。
　
　　統計局副局長藺濤昨日（２６日）在國新辦發布會表示，去年ＧＤＰ的修訂幅度與前４次經
濟普查的修訂增幅相比是最小的；從過去４次經濟普查的情況來看，數據修訂對隨後年份的
ＧＤＰ增速都沒有產生明顯的影響。
　
＊明年１月發布２０２４年ＧＤＰ時一並公布２０２３年最終核實數＊
　
　　國家統計局核算司負責人今早就此再回應，這次普查後，既要對國內生產總值歷史數據進行
修訂，也要對地區生產總值歷史數據進行修訂。目前，國家統計局正在根據第五次全國經濟普查
資料，對各省（自治區、直轄市）（以下簡稱各地區）２０２３年地區生產總值初步核算數和歷
史數據進行系統修訂。修訂後，２０２３年地區生產總值最終核實數將由國家統計局授權各地區
統計局，在２０２５年１月發布２０２４年全年地區生產總值初步核算數時一並公布；地區生產
總值歷史數據修訂結果將於２０２５年下半年，通過國家統計局數據發布庫和各地區統計年鑒對
外公布。（ｌｃ）
　
　

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