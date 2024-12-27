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AH股新聞

27/12/2024 10:54

【聚焦數據】統計局：第三產業佔比升，上修去年ＧＤＰ不影響今年

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局對２０２３年度國內生產總值（ＧＤＰ）進行修訂
，修訂後的２０２３年國內生產總值為１２９﹒４３萬億元（人民幣．下同），比初步核算數增
加３﹒３７萬億元，增幅為２﹒７％。
　
　　國家統計局副局長藺濤昨日（２６日）在國新辦新聞發布會上表示，此次ＧＤＰ修訂包括兩
方面，一是根據五經普數據修訂，二是根據開展城鎮居民自有住房服務核算方法改革修訂。修訂
後，２０２３年的ＧＤＰ數據總量增加，第三產業佔比提高。
　
　　其中，根據第五次經濟普查數據修訂，國內生產總值比初步核算數增加２﹒０３萬億元，增
幅為１﹒６％；實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，國內生產總值增加１﹒３４萬億元，
增幅為１﹒１％。２０２３年ＧＤＰ數據修訂後，三次產業結構有所變化。第一產業增加值佔
ＧＤＰ比重為６﹒９％，比初步核算數降低０﹒２個百分點；第二產業增加值比重為３６﹒８％
，比初步核算數降低１﹒５個百分點；第三產業增加值比重為５６﹒３％，比初步核算數提高
１﹒７個百分點。第三產業增加值佔ＧＤＰ比重進一步提高。
　
＊２０２４年ＧＤＰ增速核算不受到明顯影響＊
　
　　藺濤稱，對ＧＤＰ數據進行修訂是國際通行做法，也是中國政府統計一直以來的工作慣例。
當ＧＤＰ核算所需要的基礎資料、核算方法包括分類標準有變化或者更新的時候，需要對ＧＤＰ
歷史數據進行修訂。ＧＤＰ核算需要依據大量基礎資料，所獲得的基礎資料愈充分，質量愈高，
ＧＤＰ數據準確性愈高，就愈能夠更好地反映國民經濟發展的實際情況。
　
　　至於２０２３年ＧＤＰ上修是否會影響２０２４年ＧＤＰ增速？藺濤表示，２０２３年
ＧＤＰ核實後，２０２４年ＧＤＰ總量會有變化，但２０２４年ＧＤＰ增速核算不會受到明顯影
響。根據中國現行ＧＤＰ核算方法規定，ＧＤＰ初步核算主要是採用相關指標增長速度推算。也
就是說，在初步核算２０２４年ＧＤＰ時是以２０２３年ＧＤＰ修訂數為基數，利用不同行業相
關指標增長速度來核算，是先推算出２０２４年各行業增加值的增速，再根據這個增速和上年增
加值總量來核算２０２４年的增加值總量。從過去四次全國經濟普查的情況看，數據修訂對隨後
年份的ＧＤＰ增速都沒有產生明顯的影響。（ｌｃ）

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