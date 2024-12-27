《基金債券攻略－凌風》四大Ａ股基金初較量

《基金債券攻略》２０２４年來到最後幾天了，我們也是時候部署２０２５年的投資。正如

我在早前幾次的文章內指出，自從中央政府下了決心救市之後，中國基金，以至純Ａ股的神州基

金（Ａ股基金）都值得大家考慮。



我個人更認為，在明年的基金投資組合中，應該增持中國基金，甚至可以是組合的核心。



在分析個別Ａ股基金前，稍稍回顧２０２４年的主要市場表現，其實，今年主要投資市場都

錄得正回報。美股三大指數全面報升，當中尤以科技股為主的納斯達克指數升幅最凌厲，截至

１２月２４日為止（下同），該指數全年上升了３３﹒４％。



而一向表現落後的標普５００指數，今年也上升了２６﹒６％，反映美股的升勢是非常全面

。至於傳統的道指，今年也升了１５％，雖然升幅是三者之中最小，但這些都是重磅股，能有這

個升幅已算不俗了。



除了美股三大指數表現可人之外，其實，中資股三大指數今年的表現也十分出色，可以說是

一洗頹風。



三大指數中，以國企指數的表現最好，今年暫升了２６﹒７％；恒生指數則升了１７﹒９％

；至於Ａ股的代表上證綜合指數，暫時也升了１４﹒２％（見下表）。



主要市場指數２０２４年表現

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市場指數 ２０２３年收市 ２０２４年＊ 升幅（％）

納斯達克指數 １５０１１ ２００２０ ３３﹒４

國企指數 ５７６９ ７３０４ ２６﹒７

標普５００指數 ４７７０ ６０３８ ２６﹒６

德國ＤＡＸ指數 １６７５２ １９８４９ １８﹒５

恒生指數 １７０４７ ２００９８ １７﹒９

日經平均指數 ３３４６４ ３９５６８ １８﹒２

道瓊斯平均指數 ３７６９０ ４３３２６ １５﹒０

上證綜合指數 ２９７５ ３３９８ １４﹒２

金融時報指數 ７７３３ ８１３７ ５﹒２

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＊截至２０２４年１２月２６日



如果將美股三大指數和中資股三大指數相比，前者過去幾年已經累積不小升幅，相反，中資

股三大指數其實剛好擺脫過去幾年的弱勢，因此，論前景，中資股確實值得看高一線。



而我也提過，過去真正落後的，其實是內地Ａ股，因此，進取的投資者可以考慮買純Ａ股的

基金。但市場上以純Ａ股作招徠，又提供予零售投資者購買的Ａ股基金，數量不太多，而且規模

也不算大，部分原因是因為內地資本市場不是全面開放，外資基金只可以透過一些境外投資者的

額度去買內地Ａ股，因此，Ａ股基金的供應有限。



我挑選了四隻較熱門的Ａ股基金供大家參考，包括摩根的中國先驅Ａ股基金、安聯的神州Ａ

股基金、聯博的中國Ａ股基金，以及華夏的新視野中國Ａ股基金。



這四隻Ａ股基金中，無論規模和歷史，都以安聯的神州Ａ股基金最突出，它是於２００９年

成立的，基金規模已達２８億美元，以純Ａ股基金來說，已經是當中最大的了。



由於篇幅關係，我今日先以表列方式介紹該四隻Ａ股基金的資料，以及年度化表現和累積表

現（見下表），作為一個初步較量，下次再和大家詳細品評。



四大Ａ股基金年度表現比較

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基金名稱╱ 今年表現＊２０２３ ２０２２ ２０２１ ２０２０ ２０１９

成立日期╱ （％） （％） （％） （％） （％） （％）

基金規模

安聯神州 ＋１０﹒９－２３﹒５－３５﹒８－０﹒７ ＋７２﹒７ ＋５８﹒５

Ａ股基金

３１╱０３╱２００９

（２８﹒１億美元）

摩根中國先驅 ＋７﹒９ －２４﹒３－２８﹒７－４﹒８ ＋７０﹒０ ＋５０﹒２

Ａ股基金

０６╱０６╱２０１９

（６﹒９億美元）

聯博中國 ＋１６﹒４－４﹒５ －１９﹒０＋３﹒５ ＋２０﹒０ ＋４３﹒２

Ａ股基金

０８╱１１╱２０１０

（３﹒２億美元）

華夏新視野 －１０﹒１－１８﹒９－２９﹒４＋３５﹒４＋５９﹒６ ＋２４﹒２

中國Ａ股基金

２８╱１１╱２０１４

（６０６萬美元）

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＊今年表現以截至今年１０月３１日止為準



四大Ａ股基金累積表現比較

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基金名稱 １年（％） ３年（％） ５年（％） 成立至今（％）

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安聯神州Ａ股基金 ＋８﹒２ －４６﹒２ ＋２﹒７ ＋１６８﹒６

摩根中國先驅Ａ股基金 ＋６﹒８ －４２﹒６ －０﹒６ ＋３６１﹒３

聯博中國Ａ股基金 ＋１３﹒３ －８﹒２ ＋１８﹒２ ＋２８﹒３

華夏新視野中國Ａ股基金 －２１﹒１ －５２﹒７ ＋１３﹒３ ＋１０﹒５

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＊累積表現以截至今年１０月３１日止為準，唯華夏新視野中國Ａ股基金的表現截至今年１１

月２９日止。



《凌風》



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