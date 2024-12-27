《神州頭條》財經報章頭版摘要：全國經濟普查首增數字經濟調查

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



第五次全國經濟普查首次增加數字經濟調查結果

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第五次全國經濟普查首次增加數字經濟調查結果。數據顯示，２０２３年末，全國共有數字經濟

核心產業企業法人單位２９１﹒６萬個，從業人員３６１５﹒９萬人。全年實現營業收入

４８﹒４萬億元人民幣。



指數化投資方興未艾

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２００４年１２月，境內首隻ＥＴＦ誕生。二十年厚積薄發，ＥＴＦ市場在今年迎來飛躍時刻，

成為資本市場的焦點。以ＥＴＦ為代表的被動產品規模大幅增加，指數投資「大時代」帷幕悄然

拉開：多元創新產品層出不窮，核心寬基產品引領市場潮流，被動基金逐步成市場定價的重要力

量，指數化投資熱潮湧動。



最高法：依法懲治資本市場違法犯罪行為

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最高人民法院２６日發布《人民法院第六個五年改革綱要（２０２４２０２８年）》。《綱要》

提出，完善金融強國建設司法保障機制，依法懲治資本市場違法犯罪行力。





《上海證券報》



《習近平關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想學習讀本》出版發行

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中共中央統一戰線工作部組織編寫的《習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思

想學習讀本》一書，近日由人民出版社出版，在全國發行。



習近平和希望工程的故事

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「讓青少年健康成長，是國家和民族的未來所系。進入新時代，共青團要把希望工程這項事業辦

得更好，努力為青少年提供新助力、播種新希望。」２０１９年１１月１９日，在希望工程實施

３０周年之際，習近平總書記發來深情寄語。



上市公司的２０２４：向新，提質，創未來

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２０２４年，制度供給持續優化，上市公司迎來改革「大年」；２０２４年，積極布局未來產業

，上市公司全面擁抱新質生產力；２０２４年，政策紅利激發市場活力，上市公司並購重組高潮

迭起；２０２４年，監管引導提質增效，上市公司市值管理加速鋪開。





《證券時報》



監管緊盯資本市場違法違規立體化追責

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２０２４年，嚴監嚴管是資本市場的主基調，這是維護市場「三公」秩序和市場穩定的內在要求

，也是保護中小投資者合法權益的必然之舉。當前，監管部門逐步探索建立事前事中事後的全鏈

條監管體系，盯住「關鍵人」「關鍵事」，執法更加嚴厲，違法成本更高。據不完全統計，今年

以來證監系統查辦相關案件逾７００件，罰沒款金額超過去年全年。



第五次全國經濟普查結果出爐

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國家統計局、國務院第五次全國經濟普查領導小組辦公室２６日發布第五次全國經濟普查公報。

普查全面摸清了中國經濟家底，客觀反映了中國經濟高質量發展取得的進展，獲取了經濟總量、

結構、效益等關鍵指標信息。



最高法：依法懲治資本市場違法犯罪行為

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最高人民法院２６日發布《人民法院第六個五年改革綱要（２０２４－２０２８年）》，主要任

務包含９個方面４５項改革舉措，明確將完善法治化營商環境司法保障機制，完善發展新質生產

力司法保障機制。（ｌｃ）

