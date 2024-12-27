《神州經脈》工業利潤降幅收窄，低空經濟發展司成立，滬指全周升

《神州經脈》國家統計局今日（２７日）公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比下降

７﹒３％，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。Ａ股市場全天衝高回

落，三大指數漲跌不一。滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３４１８﹒９５點，不過午後升幅

收窄，最後全日微升０﹒０６％，收報３４００﹒１４點，危站３４００點；深成指、創業板指

高開低走，午後回落翻綠，分別收跌０﹒１３％、０﹒２２％。兩市全天成交１﹒４３萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日放量１６１４億元或１３％。從全周來看，滬綜指三日升、兩日

跌，全周累升０﹒９５％，結束連續兩周下跌。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９９２，較上個交易日４時３０分收盤

價小跌３點子，創１２月１９日以來逾一周新低，全日在７﹒２９５０至７﹒２９９７之間波動

；全日成交量２０７﹒９億美元，仍然清淡。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８９３，較上

個交易日升４點子，與市場預測偏離１０８８點子，上個交易日報７﹒１８９７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比下降７﹒３％，連續四個月下降

，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。１－１１月，全國規模以上工業企業實現利潤總

額６６６７４﹒８億元，同比下降４﹒７％，降幅較１－１０月擴大０﹒４個百分點。１－１１

月，主要行業中，電力、熱力生產和供應業增長１３﹒５％，計算機、通信和其他電子設備製造

業增長２﹒９％，汽車製造業下降７﹒３％。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，政策

組合效應持續發揮，帶動規上工業生產平穩增長，企業效益繼續恢復，當月企業營收降轉增。



２﹒ 中國商務部公告，決定自２０２４年１２月２７日起對進口牛肉進行保障措施立案調查，

預計調查在８個月內結束，特殊情況下可適當延長。本次調查確定的調查期為２０１９年１月１

日至２０２４年６月３０日。公告指，事源國內多個畜牧業協會向商務部申請對進口牛肉進行保

障措施調查，指進口牛肉在２０１９年至２０２４年上半年急劇增長，對中國國內產業造成衝擊

和嚴重損害。商務部發言人強調，這次保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地

，調查期間不影響正常貿易。



３﹒ 中國財政部公布，１－１１月，全國國有及國有控股企業營業總收入７４８９７１﹒０億

元，同比增長１﹒３％；利潤總額３８４８５﹒９億元，同比下降０﹒１％；應交稅費

５２７４１﹒８億元，同比下降０﹒３％。１１月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，與上年

持平。



４﹒ 交通運輸部副部長李揚在國新辦新聞發布會表示，２０２５年春運將於１月１４日開始，

至２月２２日結束，共４０天。綜合研判，全社會跨區域人員流動量、高速公路車流量單日峰值

可能會創歷史新高。李揚又表示，預計２０２５年降低全社會物流成本有望達到３０００億元，

對實體經濟特別是製造業發展將帶來強力支撐。



５﹒ 國家發改委官網披露，中國低空經濟發展司成立。該司是負責擬訂並組織實施低空經濟發

展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議，協調有關重大問題等的職能司局。官網顯示，低

空經濟發展司於近日召開推動了低空基礎設施建設座談會和低空智能網聯系統建設專題座談會，

與自然資源部、生態環境部等部委和有關中央企業以及通信、導航方面的有關專家進行了座談。



６﹒ 國家統計局對２０２３年度國內生產總值（ＧＤＰ）進行修訂，修訂後的２０２３年國內

生產總值為１２９﹒４３萬億元，比初步核算數增加３﹒３７萬億元，增幅為２﹒７％。國家統

計局副局長藺濤在國新辦新聞發布會上表示，此次ＧＤＰ修訂包括兩方面，一是根據第五次全國

經濟普查數據修訂，二是根據開展城鎮居民自有住房服務核算方法改革修訂。修訂後，２０２３

年的ＧＤＰ數據總量增加，第三產業佔比提高。



７﹒ 工信部發布，全國工業和信息化工作會議２６日至２７日在京召開。會議預計全年規模以

上工業增加值同比增長５﹒７％左右，製造業增加值佔ＧＤＰ比重保持基本穩定。製造業投資持

續擴大，國家產融合作平台助企融資突破萬億元。



８﹒ 中國外交部今日宣布，就美國近日再次宣布對台售武及美國「２０２５財年國防授權法案

」包括多項涉華消極條款，即日起對英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加

拿大公司、雷神澳洲公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司共７家公司及相關高管採取反制措施

，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有

關交易、合作等活動。（ｓｌ）

