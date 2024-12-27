《鍾之日記》放假心情恒指軟，ＡＩ概念科技強

《鍾之日記》１２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：微升。



美股在昨天（２６日）Ｂｏｘｉｎｇ Ｄａｙ復市，三大指數個別發展，蘋果連續４個交易

日創歷史新高；反映中國概念股表現的金龍指數反彈０﹒４２％。香江魚缸今日似乎仍是聖誕節

假後心情，恒指低開１４點報２００８３，之後隨即掉頭向上，最多升８６點，午後好淡爭持，

恒指收市跌７點，報２００９０。全日成交１３９５﹒１９億元。全個星期兩個半交易日，恒指

累漲３６９點或１﹒９％。



＊Ａ股全周累升０﹒９５％，結束連跌兩周＊



國家統計局今日公布，１１月全國規模以上工業企業利潤同比下降７﹒３％，連續四個月下

降，但降幅繼續收窄，較上月縮減２﹒７百分點。Ａ股市場全天衝高回落，三大指數漲跌不一。

滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３４１８﹒９５點，不過午後升幅收窄，最後全日微升

０﹒０６％，收報３４００﹒１４點，危站３４００點；深成指、創業板指高開低走，午後回落

翻綠，分別收跌０﹒１３％、０﹒２２％。兩市全天成交１﹒４３萬億元人民幣，較上個交易日

放量１６１４億元或１３％。從全周來看，滬綜指三日升、兩日跌，全周累升０﹒９５％，結束

連續兩周下跌。



＊金山雲憧憬受惠ＡＩ小米ＡＩ鏈，大漲３７﹒８％＊



具ＡＩ概念的科技股今日明顯跑出。內媒報道，小米（０１８１０）正在搭建自己的ＧＰＵ

萬卡集群，並且該計劃已實施數月，小米將大力投入ＡＩ大模型領域。去年４月小米就成立了

ＡＩ實驗室大模型團隊，雷軍在其中發揮了重要的領導作用，團隊成立時已經有６５００張

ＧＰＵ資源。今年５月，小米大語言模型「ＭｉＬＭ」正式通過大模型備案。據報道稱，小米有

意引進ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２的關鍵開發者羅福莉，顯示小米強

攻ＡＩ領域的決心。同為雷軍擔任主席的金山雲（０３８９６）憧憬受惠ＡＩ小米ＡＩ鏈，收市

大漲３７﹒８％，小米升逾４％。其他科技股亦走勢強，中興通訊（００７６３）漲超１３％，

中芯國際（００９８１）升５％。



＊內地電動車再爆減價戰＊



內地車企血戰持續，比亞迪（０１２１１）進行年底促銷，即日起至２０２５年１月２６日，

兩款車型宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ及秦Ｐｌｕｓ ＥＶ售價均低至９﹒９８萬元（人民幣．下同），

減幅分別為１１﹒５％及９﹒１％。



比亞迪此舉相信與Ｔｅｓｌａ中國減價有關，Ｔｅｓｌａ中國在平安夜公布最新優惠活動，

選購Ｍｏｄｅｌ Ｙ現貨，享有尾數減價１萬元優惠，令中國Ｍｏｄｅｌ Ｙ的後輪驅動版起始

售價降至２３﹒９９萬，為Ｍｏｄｅｌ Ｙ在全球市場的最低價格。此外，Ｔｅｓｌａ「五年零

息」優惠也延長至明年１月３１日。Ｔｅｓｌａ中國強調，「最新優惠主要針對現貨車款，買了

不用等車」。比亞迪今日微跌０﹒０７％。



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