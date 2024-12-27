《神州金融》外匯局：９月末銀行業對外金融資產１﹒５６萬億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，９月末，中國銀行業對外金融資產

１５６４２億元（美元．下同），對外負債１５０２９億元，對外淨資產６１３億元，其中，人

民幣淨負債３５９７億元，外幣淨資產４２１０億元。



在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９５３７億元，債券資產３７２３億元，

股權等其他資產２３８２億元，分別佔銀行業對外金融資產的６１％、２４％和１５％。分幣種

看，人民幣資產４２８３億元，美元資產７９６４億元，其他幣種資產３３９６億元，分別佔

２７％、５１％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門７７１９億元，佔比４９％；投向

境外非銀行部門７９２３億元，佔比５１％。



在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７１２９億元，債券負債３７９７億元，股權

等其他負債４１０３億元，分別佔銀行業對外負債的４７％、２５％和２７％。分幣種看，人民

幣負債７８８０億元，美元負債３８１２億元，其他幣種負債３３３７億元，分別佔比５２％、

２５％和２２％。從來源部門看，來自境外銀行部門６９５１億元，佔比４６％；來自境外非銀

行部門８０７８億元，佔比５４％。（ｌｃ）

