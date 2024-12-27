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AH股新聞

27/12/2024 08:57

《神州金融》外匯局：９月末銀行業對外金融資產１﹒５６萬億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，９月末，中國銀行業對外金融資產
１５６４２億元（美元．下同），對外負債１５０２９億元，對外淨資產６１３億元，其中，人
民幣淨負債３５９７億元，外幣淨資產４２１０億元。
　
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９５３７億元，債券資產３７２３億元，
股權等其他資產２３８２億元，分別佔銀行業對外金融資產的６１％、２４％和１５％。分幣種
看，人民幣資產４２８３億元，美元資產７９６４億元，其他幣種資產３３９６億元，分別佔
２７％、５１％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門７７１９億元，佔比４９％；投向
境外非銀行部門７９２３億元，佔比５１％。
　
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７１２９億元，債券負債３７９７億元，股權
等其他負債４１０３億元，分別佔銀行業對外負債的４７％、２５％和２７％。分幣種看，人民
幣負債７８８０億元，美元負債３８１２億元，其他幣種負債３３３７億元，分別佔比５２％、
２５％和２２％。從來源部門看，來自境外銀行部門６９５１億元，佔比４６％；來自境外非銀
行部門８０７８億元，佔比５４％。（ｌｃ）

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