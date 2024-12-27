【新股上市】寧德時代：擬發行Ｈ股香港上市

《經濟通通訊社２７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）昨日（２６日）公告，為進一

步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市

外資股（Ｈ股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。早前消息指，寧德時代考慮香港上市，

籌集至少５０億美元，有可能最早在明年上半年進行ＩＰＯ。



寧德時代於１２月２６日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議

通過公司擬發行Ｈ股股票並在香港聯交所上市的相關議案。同時，公司聘請致同（香港）會計師

事務所為公司發行境外上市外資股（Ｈ股）並在香港聯交所主板上市的審計機構。



根據相關規定，公司本次發行並上市尚需提交公司股東大會審議，在符合相關要求和條件下

進行，並需取得中國證監會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監

管機構備案、批准和核准。



同時，公司提醒，截至目前，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上

市的具體細節尚未最終確定。本次發行並上市能否通過審議、備案和審核程序並最終實施具有重

大不確定性。公司將依據法律法規相關規定，根據本次發行並上市的後續進展情況及時履行信披

義務。



財報顯示，今年前三季度，寧德時代總營業收入為２５９０﹒４５億元人民幣，同比下降

１２﹒０９％，歸母淨利潤為３６０﹒０１億元人民幣，同比增長１５﹒５９％。（ｌｃ）

